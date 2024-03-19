В Україні спалахнув расистський скандал: інцидент потрапив у прямий ефір (відео)

У Федерації обіцяють розібратися

Днями в Україні відбувся фінал Кубка України з волейболу серед чоловіків. До речі, у національній команді пролунав скандал через гравця, який виступав у Росії під час повномасштабного вторгнення РФ до України.

У битві за трофей зійшлися "Епіцентр-Подоляни" та "Прометей". Поєдинок затьмарив расистський вигук, ймовірно, одного із представників "Прометея", передає "Телеграф".

У першому сеті під час одного з тайм-аутів у трансляцію потрапила неоднозначна фраза. Коли камера знімала бесіду тренера "Прометея" зі своїми підопічними, прозвучало: "Чорного н***й… На прийомі чорного вбити н****й".

Увага, на відео присутня ненормативна лексика (18+):

Повне відео фінальної гри

Додамо, що фраза, напевно, адресувалася камерунському легіонеру "Епіцентру-Подоляни" Кавого Яоуссіа Лендрі – єдиному темношкірому гравцю у складі обох команд. Тайм-аут було оголошено одразу після того, як камерунець заробив очко.

Зазначимо, гра завершилася з рахунком 3:2 (25:22, 24:26, 25:23, 17:25, 15:13) на користь "Епіцентр-Подоляни". Кавого став найкращим гравцем фіналу.

Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник у коментарі Tribuna.com запевнив, що розбереться із ситуацією.

"Федерація волейболу, професійна ліга, що займалася організацією фіналу та обидва зацікавлені клуби, "Прометей" та "Епіцентр-Подоляни", проведуть внутрішній розгляд ситуації. І тоді ухвалимо рішення.

Гравець, який це сказав, вважаю, мусить пояснити, що це було. І також камерунський легіонер Кавого [повинен] розповісти, як він до цього поставився і чи залагодили вони ситуацію", – сказав Мельник.

Нагадаємо, минулого року волейболісти збірної України влаштували бунт через зарплати. У мережі присоромили спортсменів, зазначивши, що хороші гроші платять зараз на передовій.