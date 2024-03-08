Рус

Приманюють гроші та удачу: які предмети кладуть поруч із грошима багатії

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
Читать на русском
Автор
520
Деякі предмети приманюють гроші (зображення створено за допомогою ШІ)
Деякі предмети приманюють гроші (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ми підкажемо, як приманити гроші.

З давніх-давен люди вірили, що існують певні предмети, які здатні притягувати багатство та удачу. Багатії часто тримають такі талісмани поруч з грошима, щоб зберегти та примножити їх.

1. Дріжджі:

З давніх часів люди вірили, що дріжджі символізують зростання та примноження. Щоб гроші водилися, рекомендується покласти маленький пакетик сухих дріжджів у гаманець або скарбничку.

2. Осиновий лист:

Осика вважається деревом, що володіє магічними властивостями. Наші пращури вірили, що осиновий лист символізує багатство та гроші. Покладіть його поруч з місцем, де ви зберігаєте гроші, і він допоможе вам примножити їх.

3. Монета з червоною ниткою:

Червона нитка – це символ удачі та захисту. Щоб залучити багатство, візьміть будь-яку монету, проткніть її голкою з червоною ниткою і носіть у гаманці.

4. Китайські монети:

Китайські монети з квадратним отвором у центрі – це популярний талісман багатства. Їх можна купити в магазинах езотерики або в китайських магазинах. Зберігайте 3 монети, перев'язані червоною ниткою, у гаманці або скарбничці.

5. Фігурка жаби:

Жаба з монетою в роті – це один з найвідоміших символів багатства. Вважається, що вона притягує гроші та удачу. Поставте фігурку жаби на робочому столі або в південно-східній частині вашого будинку.

6. Котячий кіготь:

Котячий кіготь – це незвичайний, але дієвий талісман багатства. Вважається, що він притягує гроші та удачу в азартних іграх. Щоб зробити талісман, знайдіть кіготь чорної кішки, висушіть його і покладіть у гаманець.

7. Щаслива купюра:

У вас є купюра, яка вам подобається? Не витрачайте її! Зберігайте її в гаманці як талісман багатства.

8. Амулет багатства:

В магазинах езотерики можна купити різні амулети багатства, виготовлені з каменів, металів або дерева. Вибирайте амулет, який вам подобається, і вірте в його силу.

Пам'ятайте:

Предмети, які примножують гроші, – це лише допоміжний інструмент. Щоб стати багатшим, важко працювати, бути цілеспрямованим і вірити в себе.

Порада:

Використовуйте талісмани багатства, вірте в себе і ніколи не здавайтеся, і тоді ваш гаманець завжди буде повним.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка порода собак приносить удачу, а яка — гроші та любов, прикмети і забобони. Окрім цього, вас може зацікавити, як прати дитячі іграшки, щоб вони були як нові.

Теги:
#Прикмети #езотерика-Телеграф