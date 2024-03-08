Привлекают деньги и удачу: какие предметы кладут рядом с деньгами богачи

Мы подскажем, как привлечь деньги.

Издавна люди верили, что существуют определенные предметы, способные притягивать богатство и удачу. Богачи часто держат такие талисманы рядом с деньгами, чтобы сохранить и приумножить их.

1. Дрожжи:

С давних времен люди верили, что дрожжи символизируют рост и умножение. Чтобы деньги водились, рекомендуется положить маленький пакетик сухих дрожжей в кошелек или копилку.

2. Осиновый лист:

Осина считается деревом, обладающим магическими свойствами. Наши предки верили, что осиновое письмо символизирует богатство и деньги. Положите его рядом с местом, где вы храните деньги, и он поможет вам приумножить их.

3. Монета с красной нитью:

Красная нить – это символ удачи и защиты. Чтобы привлечь богатство, возьмите любую монету, проткните ее иглой с красной нитью и носите в кошельке.

4. Китайские монеты:

Китайские монеты с квадратным отверстием в центре – популярный талисман богатства. Их можно купить в магазинах эзотерики или китайских магазинах. Храните 3 монеты, перевязанные красной нитью, в кошельке или копилке.

5. Фигурка лягушки:

Лягушка с монетой во рту – один из самых известных символов богатства. Считается, что она привлекает деньги и удачу. Поставьте фигурку лягушки на рабочем столе или в юго-восточной части вашего дома.

6. Кошачий коготь:

Кошачий коготь – это необычный, но действенный талисман богатства. Считается, что он привлекает деньги и удачу в азартных играх. Чтобы сделать талисман, найдите коготь черной кошки, высушите его и положите в кошелек.

7. Счастливая купюра:

У вас есть купюра, которая вам нравится? Не тратьте ее! Храните ее в кошельке как талисман богатства.

8. Амулет богатство:

В магазинах эзотерики можно купить разные амулеты богатства, изготовленные из камней, металлов или дерева. Выбирайте амулет, который вам нравится, и верьте в его силу.

Помните:

Предметы, которые приумножают деньги – это лишь вспомогательный инструмент. Чтобы стать богаче, трудно работать, быть целеустремленным и верить в себя.

Совет:

Используйте талисманы богатства, верьте в себя и никогда не сдавайтесь, и тогда ваш кошелек всегда будет полным.

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