Привлекают деньги и удачу: какие предметы кладут рядом с деньгами богачи
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Мы подскажем, как привлечь деньги.
Издавна люди верили, что существуют определенные предметы, способные притягивать богатство и удачу. Богачи часто держат такие талисманы рядом с деньгами, чтобы сохранить и приумножить их.
1. Дрожжи:
С давних времен люди верили, что дрожжи символизируют рост и умножение. Чтобы деньги водились, рекомендуется положить маленький пакетик сухих дрожжей в кошелек или копилку.
2. Осиновый лист:
Осина считается деревом, обладающим магическими свойствами. Наши предки верили, что осиновое письмо символизирует богатство и деньги. Положите его рядом с местом, где вы храните деньги, и он поможет вам приумножить их.
3. Монета с красной нитью:
Красная нить – это символ удачи и защиты. Чтобы привлечь богатство, возьмите любую монету, проткните ее иглой с красной нитью и носите в кошельке.
4. Китайские монеты:
Китайские монеты с квадратным отверстием в центре – популярный талисман богатства. Их можно купить в магазинах эзотерики или китайских магазинах. Храните 3 монеты, перевязанные красной нитью, в кошельке или копилке.
5. Фигурка лягушки:
Лягушка с монетой во рту – один из самых известных символов богатства. Считается, что она привлекает деньги и удачу. Поставьте фигурку лягушки на рабочем столе или в юго-восточной части вашего дома.
6. Кошачий коготь:
Кошачий коготь – это необычный, но действенный талисман богатства. Считается, что он привлекает деньги и удачу в азартных играх. Чтобы сделать талисман, найдите коготь черной кошки, высушите его и положите в кошелек.
7. Счастливая купюра:
У вас есть купюра, которая вам нравится? Не тратьте ее! Храните ее в кошельке как талисман богатства.
8. Амулет богатство:
В магазинах эзотерики можно купить разные амулеты богатства, изготовленные из камней, металлов или дерева. Выбирайте амулет, который вам нравится, и верьте в его силу.
Помните:
Предметы, которые приумножают деньги – это лишь вспомогательный инструмент. Чтобы стать богаче, трудно работать, быть целеустремленным и верить в себя.
Совет:
Используйте талисманы богатства, верьте в себя и никогда не сдавайтесь, и тогда ваш кошелек всегда будет полным.
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