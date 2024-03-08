Крики та стогони: в РФ жіноча лижна гонка перетворилася на фільм жахів (відео)

Юні лижниці стали жертвою недбалості організаторів, але у РФ звинувачують у всьому спортсменок

У п’ятницю, 8 березня, у Міжнародний жіночий день у селі Есто-Садок (Краснодарський край, РФ) проходили лижні перегони у рамках Спартакіади учнів. Жіночі перегони завершилися масовим завалом, через що деякі спортсменки отримали серйозні травми.

Про це розповіла глава Федерації лижних гонок Росії (ФЛГР) Олена Вяльбе у коментарі для "Матч ТВ". Причиною інциденту стало рішення організаторів провести гонку з масовим стартом серед непідготовлених дітей 2006/07 років народження у погану погоду на "поганій" трасі.

"Є дві травми: одна дівчинка отримала черепно-мозкову травму, інша зламала руку. Більше, на щастя, нічого немає. Зараз дівчатка у лікарні", — сказала Вяльбе.

Мати однієї з лижниць, яка потрапила у завал, зажадала покарати організаторів перегонів.

"Траса просто лайно! Вона розтанула, там пухкий сніг, а перед змаганнями ще пройшли ратраком. Зі снігу вийшов лід! Кому прийшла ідея проводити там гонку серед дітей?" — цитує мати постраждалої "Матч ТВ".

Лижниця Дар’я Єрмакова показала наслідки падіння під час перегонів. Дівчина зазначила, що до початку стартів говорила про погану погоду.

Дар’я Єрмакова після гонки на Спартакіаді учнів у РФ

Неймовірно, але у лижній федерації звинувачують у всьому самих лижниць.

"Нічого страшного, господи. Що, це вперше у спорті? Вся річ у тому, що ці спортсмени навіть не готові до такої траси. Рівень цих спортсменок дуже низький", — сказала Вяльбе в коментарі для "СЕ".

Раніше Вяльбе заявила, що весь лижний світ заздрить організації змагань у РФ. Нагадаємо, мер Тронгейма (Норвегія) Кент Ранум виступив проти участі російських лижників у чемпіонаті світу 2025 року, після чого послідувала груба реакція з РФ.