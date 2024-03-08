Крики та стогони: в РФ жіноча лижна гонка перетворилася на фільм жахів (відео)
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Юні лижниці стали жертвою недбалості організаторів, але у РФ звинувачують у всьому спортсменок
У п’ятницю, 8 березня, у Міжнародний жіночий день у селі Есто-Садок (Краснодарський край, РФ) проходили лижні перегони у рамках Спартакіади учнів. Жіночі перегони завершилися масовим завалом, через що деякі спортсменки отримали серйозні травми.
Про це розповіла глава Федерації лижних гонок Росії (ФЛГР) Олена Вяльбе у коментарі для "Матч ТВ". Причиною інциденту стало рішення організаторів провести гонку з масовим стартом серед непідготовлених дітей 2006/07 років народження у погану погоду на "поганій" трасі.
"Є дві травми: одна дівчинка отримала черепно-мозкову травму, інша зламала руку. Більше, на щастя, нічого немає. Зараз дівчатка у лікарні", — сказала Вяльбе.
Мати однієї з лижниць, яка потрапила у завал, зажадала покарати організаторів перегонів.
"Траса просто лайно! Вона розтанула, там пухкий сніг, а перед змаганнями ще пройшли ратраком. Зі снігу вийшов лід! Кому прийшла ідея проводити там гонку серед дітей?" — цитує мати постраждалої "Матч ТВ".
Лижниця Дар’я Єрмакова показала наслідки падіння під час перегонів. Дівчина зазначила, що до початку стартів говорила про погану погоду.
Неймовірно, але у лижній федерації звинувачують у всьому самих лижниць.
"Нічого страшного, господи. Що, це вперше у спорті? Вся річ у тому, що ці спортсмени навіть не готові до такої траси. Рівень цих спортсменок дуже низький", — сказала Вяльбе в коментарі для "СЕ".
Раніше Вяльбе заявила, що весь лижний світ заздрить організації змагань у РФ. Нагадаємо, мер Тронгейма (Норвегія) Кент Ранум виступив проти участі російських лижників у чемпіонаті світу 2025 року, після чого послідувала груба реакція з РФ.