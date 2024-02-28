Зробіть це перед настанням весни: як привернути удачу і щастя в дім

Ці ритуали сприятимуть хорошій атмосфері в будинку

Весна — чарівний час. Він ніби створений для розквіту й натхнення. Тому в народі з ним пов’язано багато прикмет. Наприклад, є справи, які треба встигнути зробити перед приходом весни, аби привернути в дім щастя. А раніше ми розповідали, що треба зробити за прикметами, щоб розсада гарно росла.

Перед приходом весни треба не лише навести лад в домі, а й очистити енергетику. Про це пише newswall.

Що треба зробити перед приходом весни

Звільніть простір

Потрібно очистити свій простір від всього зайвого перед настанням чогось нового. Приберіть оселю і приділіть особливу увагу місцям, де давно брудно. Також позбавтеся від старих речей, якими давно не користуєтеся.

Розв’яжіть старі конфлікти

Варто налагодити стосунки з людьми, з якими давно у сварці. Таким чином ви зможете очистити своє енергетичне поле.

Зелені рослини

Придбайте кімнатні рослини. Вони сприяють комфорту і затишку в будинку, а також додають свіжості. Так ваш дім буде наповнений енергією зростання і процвітання.

Очистіться від негативу

Придбайте ароматичні свічки, різні пахощі чи кристали. Вони сприятимуть очищенню енергетики будинку від негативу і закличуть позитив.

Оновіть інтер’єр

Не обов’язково робити ремонт чи купувати нові меблі. Можна просто пофарбувати стіни, зробити перестановку чи придбати новий весняний декор. Енергетика будинку відновиться завдяки цьому.

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