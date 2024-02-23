Образив кішку - накликав біду: 5 містичних причин їх не чіпати

Ці пухнасті мурлики протягом століть оточені містикою та легендами

Кішки протягом століть супроводжують людей, посідаючи особливе місце в людській культурі. Їх обожнювали стародавні єгиптяни, вшановували як священних тварин, приписували їм містичні властивості, а в деяких культурах вважали втіленням потойбічних сил.

Існує безліч причин, чому не можна ображати цих граційних і загадкових тварин. Окрім загальнолюдських принципів гуманності та співчуття, поширеною причиною є переконання, що образа кішки може накликати на людину нещастя, інформує портал ukr.media. Адже, згідно повір'їв, кішки володіють неабиякою містичною силою і здатністю впливати на долю та життєві обставини. Окрім вищезгаданих причин, існує безліч містичних вірувань, пов'язаних з кішками:

Потойбічні істоти

Вважалося, що кішки мають зв'язок з потойбічним світом. Їх гострий зір дозволяє бачити те, що недоступне людському oку. В деяких культурах кішок вважали втіленням душ померлих предків або навіть посланцями потойбічних сил. Образити кішку — значить накликати на себе гнів потойбічного світу.

Захисники дому

Здавна кішки вважалися хранителями домашнього вогнища. Вони оберігали людей від нещасть, хвороб і злих духів. Вважалося, що кішка, яка живе в будинку, приносить удачу і добробут. Образити кішку — значить позбутися захисту і накликати на себе біду.

Провідники душ

В деяких культурах вірили, що кішка може супроводжувати душу померлої людини в потойбічний світ. Образити кішку — значить перешкодити душі знайти спокій.

Магічні істоти

В багатьох казках і легендах кішки володіють магічними здібностями. Їм приписують дар зцілення, пророцтва і зміни погоди. Образити кішку — значить накликати на себе гнів магічних сил.

Символ удачі

В багатьох культурах кішка вважається символом удачі і благополуччя. Вважалося, що кішка, яка перебігла дорогу, приносить удачу. Образити кішку — значить відвернути від себе удачу.

Звичайно, не всі вірять в містику. Але навіть з точки зору етики жорстокість до будь-якої живої істоти є неприйнятною. Кішки — це беззахисні тварини, які потребують нашого піклування і любові.

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