Обидел кошку - навлек беду: 5 мистических причин их не трогать

Эти пушистые мурлыки на протяжении веков окружены мистикой и легендами

Кошки на протяжении веков сопровождают людей, занимая особое место в человеческой культуре. Их обожали древние египтяне, почитали как священных животных, приписывали им мистические свойства, а в некоторых культурах считали воплощением потусторонних сил.

Существует множество причин, почему нельзя оскорблять этих грациозных и загадочных животных. Кроме общечеловеческих принципов гуманности и сострадания, распространенной причиной является убеждение, что обида кошки может навлечь на человека несчастье, информирует портал ukr.media. Ведь, согласно поверьям, кошки обладают большой мистической силой и способностью влиять на судьбу и жизненные обстоятельства. Кроме вышеупомянутых причин, существует множество мистических верований, связанных с кошками:

Потусторонние существа

Считалось, что кошки имеют связь с потусторонним миром. Их острое зрение позволяет видеть то, что недоступно человеческому глазу. В некоторых культурах кошек считали воплощением душ умерших предков или даже посланниками потусторонних сил. Обидеть кошку – значит навлечь на себя гнев потустороннего мира.

Защитники дома

Издавна кошки считались хранителями домашнего очага. Они оберегали людей от несчастий, болезней и злых духов. Считалось, что живущая в доме кошка приносит удачу и благополучие. Обидеть кошку – значит избавиться от защиты и навлечь на себя беду.

Проводники душ

В некоторых культурах верили, что кошка может сопровождать душу умершего человека в потустороннем мире. Обидеть кошку – значит помешать душе обрести покой.

Магические существа

Во многих сказках и легендах кошки обладают магическими способностями. Им приписывают дар исцеления, пророчества и изменения погоды. Обидеть кошку – значит навлечь на себя гнев магических сил.

Символ удачи

Во многих культурах кошка считается символом удачи и благополучия. Считалось, что перебежавшая дорогу кошка приносит удачу. Обидеть кошку – значит отвлечь от себя удачу.

Конечно, не все верят в мистику. Но даже с точки зрения этики жестокость к любому живому существу неприемлема. Кошки — это беззащитные животные, нуждающиеся в нашей заботе и любви.

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