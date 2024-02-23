Що може принести повний місяць: що не можна робити в цей період

Чому в період повні краще не планувати подорожі

З повним місяцем пов’язано безліч прикмет та забобон. Наші предки пов’язували з цим періодом багато заборон та повір’їв. Раніше ми писали, коли повня в лютому 2024, а тепер ділимося, що в цей час робити не варто, щоб не накликати лиха.

Саме в лютому нічне світило особливо активне. Про це пише Ukr.Media.

Що не можна робити в повний місяць

Приймати важливі рішення

Прикмети кажуть, що цей час — несприятливий для того, щоб приймати серйозні рішення. Не варто дозволяти емоціям заволодіти вами.

Піднімати негативні теми у розмовах

Річ у тім, що Повний місяць може посилювати енергії та емоції. Краще не обговорювати щось негативне і намагатися не конфліктувати в цей період. Так ви не будете створювати проблем у стосунках. Якщо ж цього уникнути не вийшло, треба якомога швидше закінчити сварку.

Запускати нові проєкти

У першу повню лютого варто відмовитися від початку нових проєктів. Аби запобігти появі труднощів, краще перенести це на більш спокійний період.

Спиратися на емоції

Треба бути обережними з емоціями. Оцінюючи різні ситуації в цей період, краще не доводити себе до крайнощів.

Планувати подорожі

Краще не планувати поїздки і не подорожувати в цей період. За прикметами, вони не пройдуть вдало і можуть посприяти негативним змінам у житті.

Раніше "Телеграф" розповідав, в яких знаків Зодіаку у повню в лютому 2024 почнеться біла смуга. Вони мають шанс змінити свою долю.