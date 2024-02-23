Что может принести полнолуние: что нельзя делать в этот период

Почему в период полнолуния лучше не планировать путешествия

С полнолунием связано множество примет и предрассудков. Наши предки связывали с этим периодом множество запретов и поверий. Раньше мы писали, когда полнолуние в феврале 2024 года, а теперь делимся, что в это время делать не стоит, чтобы не навлечь беды.

Именно в феврале ночное светило особенно активно. Об этом пишет Ukr.Media.

Что нельзя делать в полнолуние

Принимать важные решения

Приметы говорят, что это время — неблагоприятное для того, чтобы принимать серьезные решения. Не стоит позволять эмоциям завладеть вами.

Поднимать негативные темы в разговорах

Дело в том, что Полнолуние может усиливать энергии и эмоции. Лучше не обсуждать что-либо негативное и стараться не конфликтовать в этот период. Да вы не будете создавать проблем в отношениях. Если же этого избежать не получилось, нужно поскорее закончить ссору.

Запускать новые проекты

В первое полнолуние февраля стоит отказаться от начала новых проектов. Чтобы предотвратить появление трудностей, лучше перенести это на более спокойный период.

Опираться на эмоции

Надо быть аккуратными с эмоциями. Оценивая разные ситуации в этот период, лучше не доводить себя до крайностей.

Планировать путешествия

Лучше не планировать поездки и не путешествовать в этот период. По приметам, они не пройдут удачно и могут помочь негативным изменениям в жизни.

Ранее "Телеграф" рассказывал, у каких знаков Зодиака в полнолуние в феврале 2024 года начнется белая полоса. У них есть шанс изменить свою судьбу.