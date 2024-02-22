В які дні треба стригти нігті, щоб не привернути біди та нещастя

Можете накликати біду

Виявляється, що є сприятливі дні для стрижки нігтів. Якщо робити це у неправильний час, можна привернути нещастя за народними прикметами. Раніше ми писали, як дізнатися про майбутнє за допомогою цукру, а тепер ділимося, коли правильно стригти нігті.

Кожна частина тіло має у собі особливу енергію і несе певну інформацію. Аби запобігти появі неприємностей, зробивши манікюр, треба знати, коли це не треба робити. Про це пише Ukr.Media.

Коли не можна стригти нігті

Повний Місяць

Це найбільш несприятливий для цього час. Річ у тім, що в цей період зв'язок між людиною і космосом посилюється і триває сильний обмін енергією. Тому для того, щоб захистити енергетику, краще перенести процедуру манікюру.

Вечір

Важливий також час доби, в який ви стрижете нігті. Прикмети кажуть, що вечірній та нічний періоди належать злим духам і темні сили активізуються.

Увечері та вночі людина дуже вразлива, а нігті містять у собі частину її енергетики. Тому, роблячи манікюр в цей час доби, можна залишитися без захисту.

Також повір’я кажуть, що якщо стригти нігті вночі, можна позбавити себе достатку і ситого життя. Така дія може також принести низку невдач. Краще завершити манікюр до 18:00.

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