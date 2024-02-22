В какие дни нужно стричь ногти, чтобы не привлечь беды и несчастья

Можете навлечь беду

Оказывается, что есть подходящие дни для стрижки ногтей. Если это делать в неправильное время, можно привлечь несчастья по народным приметам. Раньше мы писали, как узнать будущее с помощью сахара, а теперь делимся, когда правильно стричь ногти.

Каждая часть тела имеет в себе особую энергию и несет определенную информацию. Чтобы предотвратить появление неприятностей, сделав маникюр, нужно знать, когда это не нужно делать. Об этом пишет Ukr.Media.

Когда нельзя стричь ногти

Полная Луна

Это самое неблагоприятное для этого время. Дело в том, что в этот период связь между человеком и космосом усиливается и продолжается мощный обмен энергией. Поэтому, для того чтобы защитить энергетику, лучше перенести процедуру маникюра.

Вечер

Важно также время суток, в которое вы стрижете ногти. Приметы говорят, что вечерние и ночные периоды принадлежат злым духам и темные силы активизируются.

Вечером и ночью человек очень раним, а ногти включают в себя часть его энергетики. Потому, делая маникюр в это время суток, можно остаться без защиты.

Также поверья говорят, что если стричь ногти ночью, можно лишить себя изобилия и сытой жизни. Такое действие может также принести ряд неудач. Лучше завершить маникюр к 18:00.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие деревья притягивают негатив. Мы поделились интересными приметами и предрассудками.