Залишіть хоч одну купюру: чим загрожує повернення із закупів з порожнім гаманцем

Існує багато "правил", як і коли здійснювати покупки

Наші предки вірили, що якщо ви повертаєтеся з базару з порожнім гаманцем, це не принесе нічого приємного. Покупка, яку ви зробили за останні кошти, не може привернути радість. А раніше ми розповідали, чому не можна носити гроші в кишені.

З грошима та покупками пов’язано безліч прикмет, заборон та забобонів. Чому не можна повертатися з базару з порожнім гаманцем, розповіли на РадіоТрек.

Прикмети про покупки

Наші предки вірили, що краще нічого не купувати у жадібних продавців. Так можна привернути фінансові труднощі.

Поганою прикметою також вважалася покупка будь-чого у персони однієї з вами статі. Так можна було накликати негаразди.

Також не варто робити крупні покупки у понеділок. Так можна залишитися без фінансів. Найвдаліші дні — середа і четвер.

Не можна віддавати гроші в руки продавцю. Спочатку треба покласти їх на прилавок. В іншому випадку можна залишити фінансову вдачу у продавця.

Решту також не варто брати прямо з рук продавця. Так можна забрати на себе його фінансові проблеми.

Не можна повертатися без жодної купюри в гаманці з закупів. Треба залишити хоч одну банкноту. В іншому випадку можна буде помітити прогалини у сімейному бюджеті.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна прати постіль у п’ятницю. Ми поділилися, чим це загрожує.