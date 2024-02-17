Оставьте хоть одну купюру: чем грозит возврат из закупов с пустым кошельком

Существует много "правил", как и когда совершать покупки

Наши предки верили, что если вы возвращаетесь с рынка с пустым кошельком, это не принесет ничего приятного. Покупка, которую вы совершили за последние средства, не может привлечь радость. А раньше мы рассказывали, почему нельзя носить деньги в кармане.

С деньгами и покупками связано множество примет, запретов и предрассудков. Почему нельзя возвращаться с базара с пустым кошельком, рассказали на РадиоТрек.

Приметы о покупках

Наши предки верили, что лучше ничего не покупать у алчных продавцов. Так можно привлечь финансовые затруднения.

Плохой приметой также считалась покупка чего-либо у персоны одного с вами пола. Так можно было навлечь проблемы.

Также не стоит делать крупные покупки в понедельник. Так можно остаться без денег. Самые удачные дни – среда и четверг.

Нельзя отдавать деньги в руки продавцу. Сначала нужно положить их на прилавок. В противном случае можно оставить финансовый характер у продавца.

Остальные также не стоит брать прямо из рук продавца. Так можно взять на себя его финансовые проблемы.

Нельзя возвращаться без купюры в кошельки по закупкам. Надо оставить хоть одну банкноту. В противном случае можно будет заметить пробелы в семейном бюджете.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя стирать постель в пятницу. Мы поделились чем это грозит.