Як залучити удачу та щастя у Китайський Новий рік: ритуал "108 апельсинів"

Експерт поділилася дієвим способом залучити достаток у новорічний період

Новий рік у китайській культурі пов’язаний з місячним циклом, який починається завжди у другу повню після зимового сонцестояння і триває весь період зростання Місяця. Цей часовий відрізок символізує гармонію та добробут.

Святкування китайського Нового року настає у суботу, 10 лютого, і триватиме воно до 24 лютого 2024 року, розповідає астроексперт Рисшан Скакова. Це означає, що ми маємо цілих два тижні, щоб зробити улюблені практики на залучення удачі та виконання бажань.

Одна з дієвих та дуже світлих, позитивних практик Китайського Нового року – це "108 апельсинів". "Апельсин — це символ потужної сонячної енергії, яка наповнить ваш дім радістю та удачею на весь наступний рік", — підкреслює експерт.

Ритуал "108 апельсинів"

Готуємо апельсини — можна 108, або кратне 9 кількість (9, 18, 27…). Додому їх одразу не приносимо. Тобто або ви їх купуєте заздалегідь і десь зберігаєте поза домом, або купуєте відразу в день, коли робитимете практику. 10 лютого (або будь-якого іншого дня до 24 лютого) приносите апельсини у свій будинок/квартиру і прямо з порога починаєте закочувати їх в оселю.

Закочуючи кожен апельсин вимовляйте те, що хочете залучити:

Успіх у дім

Щастя у дім

Здоров’я у дім

Гармонія у дім

Радість у дім

Натхнення у дім

Подяка у дім

Багатство у дім

Достаток у дім і так далі

Закочуємо апельсини у всі приміщення, крім ванної, туалету, коридорів та балконів. Щоб у вас жодна кімната не залишилася без своїх апельсинів (відповідно виходячи із загальної площі, вибирайте і кількість, кратну 9), нехай у кожному приміщенні буде хоча б по 2-3 апельсини, а краще більше.

Апельсини бажано залишити так на добу – нехай вони наповнять ваш домашній простір сонячною енергією та радістю. За добу можете розпочинати поїдання апельсинів. Також здорово буде, якщо ви когось пригостите ними.

Раніше астрологи розповіли, що удача буде на боці 3 знаків Зодіаку. У лютому на них чекають щасливі дні.