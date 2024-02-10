Как привлечь удачу и счастье в Китайский Новый год: ритуал "108 апельсинов"

Эксперт поделилась действенным способом привлечь изобилие в новогодний период

Новый год в китайской культуре связан с лунным циклом, который начинается всегда во второе новолуние после зимнего солнцестояния и продолжается весь период роста Луны. Этот временной отрезок символизирует гармонию и благополучие.

Празднование Китайского Нового года наступает в субботу, 10 февраля, и продлится оно до 24 февраля 2024 года, рассказывает астроэксперт Рысшан Скакова. Это значит, что у нас есть целых две недели, чтобы сделать любимые практики на привлечение удачи и исполнение желаний.

Одна из действенных и очень светлых, позитивных практик Китайского Нового года – это "108 апельсинов". "Апельсин — это символ мощной солнечной энергии, которая наполнит ваш дом радостью и удачей на весь предстоящий год", — подчеркивает эксперт.

Ритуал "108 апельсинов"

Готовим апельсины — можно 108, либо кратное 9 количество (9, 18, 27 …). Домой их сразу не приносим. То есть, либо вы их покупаете заранее и где-либо храните вне дома, либо покупаете сразу в день, когда будете делать практику. 10 февраля (либо в любой другой день до 24 февраля) приносите апельсины в свой дом/квартиру и прямо с порога начинаете закатывать их в дом.

Закатывая каждый апельсин произносите то, что хотите привлечь:

Удача в дом

Счастье в дом

Здоровье в дом

Гармония в дом

Радость в дом

Вдохновение в дом

Благодарность в дом

Богатство в дом

Изобилие в дом и так далее

Закатываем апельсины во все помещения, кроме ванной, туалета, коридоров и балконов. Чтобы у вас ни одна комната не осталась без своих апельсинов (соответственно исходя из общей площади выбирайте и количество, кратное 9), пусть в каждом помещении будет хотя бы по 2-3 апельсина, а лучше больше.

Апельсины желательно оставить так на сутки – пусть они наполнят ваше домашнее пространство солнечной энергией и радостью. Через сутки можете приступать к поеданию апельсинов. Также здорово будет если вы кого-то угостите ими.

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