Рус

Не даруйте це взимку: які квіти можуть привернути нещастя

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Які квіти взимку дарувати не варто
Які квіти взимку дарувати не варто. Фото freepik.com

Можете принести в дім конфлікти і нещастя

Квіти — універсальний подарунок. Він підходить для будь-якої події і свята. Однак мало хто знає, що взимку не всі квіти можна дарувати. Раніше ми розповідали, чому не можна ламати хліб. Тепер поговоримо, які подарунки можуть принести біди.

Квіти в подарунок — це гарна ідея, однак не взимку. Про це пише Ukr.Media.

Які квіти не можна дарувати взимку

Герань

Це неймовірно красива рослина. Однак вона може принести непорозуміння та сварки в дім. Також за прикметами, герань може принести негативні наслідки у стосунки. Тому взимку цю рослину краще не дарувати.

Бегонія

Яскраве листя цієї квітки вражає. Однак, повірʼя кажуть, що тому, кому ви подаруєте цю рослину, можна чекати на розбіжності та конфлікти в оселі. Краще в холодну пору обрати інший подарунок.

Орхідея

Ця квітка неймовірно красива. Однак вона символізує крихкість у стосунках. Саме в холодну пору, коли ця рослина потребує особливої уваги, подароване орхідея може принести в дім конфлікти.

Цикламен

Цикламен із вигнутими пелюстками — це символ складних стосунків та непорозумінь. Якщо подаруєте цикламен, можете привернути плітки та сварки. Також повір’я кажуть, що дарувати цю рослину не варто й в інші пори року.

Камелія

Камелія — символ лиха й нещастя. Подарувавши камелію, ви можете принести труднощі у дім. Ця квітка літня і її краще дарувати в цю пору.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не варто позичати комусь сіль. За прикметами, це може призвести до невиправних наслідків.

Теги:
#Забобони #Прикмети