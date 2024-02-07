Не даруйте це взимку: які квіти можуть привернути нещастя

Можете принести в дім конфлікти і нещастя

Квіти — універсальний подарунок. Він підходить для будь-якої події і свята. Однак мало хто знає, що взимку не всі квіти можна дарувати. Раніше ми розповідали, чому не можна ламати хліб. Тепер поговоримо, які подарунки можуть принести біди.

Квіти в подарунок — це гарна ідея, однак не взимку. Про це пише Ukr.Media.

Які квіти не можна дарувати взимку

Герань

Це неймовірно красива рослина. Однак вона може принести непорозуміння та сварки в дім. Також за прикметами, герань може принести негативні наслідки у стосунки. Тому взимку цю рослину краще не дарувати.

Бегонія

Яскраве листя цієї квітки вражає. Однак, повірʼя кажуть, що тому, кому ви подаруєте цю рослину, можна чекати на розбіжності та конфлікти в оселі. Краще в холодну пору обрати інший подарунок.

Орхідея

Ця квітка неймовірно красива. Однак вона символізує крихкість у стосунках. Саме в холодну пору, коли ця рослина потребує особливої уваги, подароване орхідея може принести в дім конфлікти.

Цикламен

Цикламен із вигнутими пелюстками — це символ складних стосунків та непорозумінь. Якщо подаруєте цикламен, можете привернути плітки та сварки. Також повір’я кажуть, що дарувати цю рослину не варто й в інші пори року.

Камелія

Камелія — символ лиха й нещастя. Подарувавши камелію, ви можете принести труднощі у дім. Ця квітка літня і її краще дарувати в цю пору.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не варто позичати комусь сіль. За прикметами, це може призвести до невиправних наслідків.