Не дарите это зимой: какие цветы могут привлечь несчастье

Можете принести в дом конфликты и несчастья

Цветы – универсальный подарок. Он подходит для любого события и праздника. Однако мало кто знает, что зимой не все цветы можно дарить. Раньше мы рассказывали, почему нельзя ломать хлеб. Теперь поговорим, какие подарки могут доставить беды.

Цветы в подарок – это хорошая идея, однако не зимой. Об этом пишет Ukr.Media.

Какие цветы нельзя дарить зимой

Герань

Это невероятно красивое растение. Однако оно может доставить недоразумения и ссоры в дом. Также по приметам герань может принести негативные последствия в отношениях. Поэтому зимой это растение лучше не дарить.

Бегония

Яркие листья этого цветка поражают. Однако, поверья говорят, что тому, кому вы подарите это растение, можно ожидать разногласий и конфликтов в доме. Лучше в холодное время выбрать другой подарок.

Орхидея

Этот цветок невероятно красив. Однако она символизирует хрупкость в отношениях. Именно в холодное время, когда это растение требует особого внимания, подаренная орхидея может принести в дом конфликты.

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Цикламен

Цикламен с изогнутыми лепестками – это символ сложных отношений и недоразумений. Если подарите цикламен, можете привлечь сплетни и ссоры. Также поверья говорят, что дарить это растение не стоит и в другое время года.

Камелия

Камелия – символ беды и несчастья. Подарив камелию, вы можете доставить трудности в дом. Этот цветок летний и его лучше дарить в это время.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему не стоит одалживать кому-то соль. По приметам это может привести к неисправимым последствиям.