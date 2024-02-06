Темне чаклунство чи романтичне знайомство: про що віщує пробудження посеред ночі

Якщо ви прокинулися посеред ночі, це може бути важливим знаком

Нічний час, за народними прикметами, пора, повна таємниць та магії. Також спляча людина огорнена вночі особливою аурою. Дуже загадковим також є переривання сну без явних причин. Таке явище може багато про що віщувати. А раніше ми розповідали, чому не можна залишати ніж на ніч на столі.

Переривання сну без жодних на це причин може принести як хороші, так і невиправні наслідки. Про це пише Ukr.Media.

Що означає нічне пробудження

Якщо ви прокинулися до 22:00, це поганий знак. На вас чекають неприємності, спричинені важливою для вас людиною.

Якщо ви прокинулися з 22:00 до 23:00, вас турбує совість. Це означає, що у вас є невиконана обіцянка.

Якщо ви пробудилися між 23:00 та північчю, на вас чекає знайомство. Незабаром ви зустрінете цікаву людину.

Якщо ви прокинулися від опівночі до 1:00, зверніть увагу на своє здоров’я. Таке пробудження може віщувати про проблеми з травною системою.

Якщо безсоння застало вас з 1:00 до 2:00, варто звернути увагу на те, що вам пропонують малознайомі люди. Можливо, вашою довірою будуть зловживати.

Якщо ви прокинулися з 2:00 до 3:00, не поспішайте просити про допомогу до інших людей. Краще розраховувати на власну інтуїцію.

Якщо ви прокидаєтеся о третій ночі кілька днів поспіль, це поганий знак. Він означає, що навколо вас — темне чаклунство. Це може віщувати про те, що на вас роблять приворот.

Якщо сну немає між 3:00 і 4:00, це знак. Він підказує вам, що треба примиритися з людиною, яку ви образили.

Безсоння з 4:00 і 5:00, треба зосередитися на чомусь важливому. Це також може означати, що не варто зосереджуватися на дрібницях.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна ламати хліб. Ми поділилися цікавими прикметами та забобонами.