Темне чаклунство чи романтичне знайомство: про що віщує пробудження посеред ночі
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Якщо ви прокинулися посеред ночі, це може бути важливим знаком
Нічний час, за народними прикметами, пора, повна таємниць та магії. Також спляча людина огорнена вночі особливою аурою. Дуже загадковим також є переривання сну без явних причин. Таке явище може багато про що віщувати. А раніше ми розповідали, чому не можна залишати ніж на ніч на столі.
Переривання сну без жодних на це причин може принести як хороші, так і невиправні наслідки. Про це пише Ukr.Media.
Що означає нічне пробудження
- Якщо ви прокинулися до 22:00, це поганий знак. На вас чекають неприємності, спричинені важливою для вас людиною.
- Якщо ви прокинулися з 22:00 до 23:00, вас турбує совість. Це означає, що у вас є невиконана обіцянка.
- Якщо ви пробудилися між 23:00 та північчю, на вас чекає знайомство. Незабаром ви зустрінете цікаву людину.
- Якщо ви прокинулися від опівночі до 1:00, зверніть увагу на своє здоров’я. Таке пробудження може віщувати про проблеми з травною системою.
- Якщо безсоння застало вас з 1:00 до 2:00, варто звернути увагу на те, що вам пропонують малознайомі люди. Можливо, вашою довірою будуть зловживати.
- Якщо ви прокинулися з 2:00 до 3:00, не поспішайте просити про допомогу до інших людей. Краще розраховувати на власну інтуїцію.
- Якщо ви прокидаєтеся о третій ночі кілька днів поспіль, це поганий знак. Він означає, що навколо вас — темне чаклунство. Це може віщувати про те, що на вас роблять приворот.
- Якщо сну немає між 3:00 і 4:00, це знак. Він підказує вам, що треба примиритися з людиною, яку ви образили.
- Безсоння з 4:00 і 5:00, треба зосередитися на чомусь важливому. Це також може означати, що не варто зосереджуватися на дрібницях.
Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна ламати хліб. Ми поділилися цікавими прикметами та забобонами.