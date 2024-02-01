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Мертві також хочуть їсти? Намісник Лаври прокоментував популярний забобон

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
Дата публікації
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Душа потребує духовної їжі Новина оновлена 01 лютого 2024, 12:32
Душа потребує духовної їжі. Фото Соцмережі

Панахида має велику силу перед богом

Після поховання людини досить поширеним є справляння панахиди у вигляді їжі, зокрема й приносити її на могилу померлого. Проте як такої потреби у цьому немає, адже душа, яка відійшла у вічне життя, потребує духовної їжі.

А реальні харчі можуть бути як милостиня, яку потім роздають нужденним або іншим людям, котрі також долучаються до молитви за померлого. Про це "Телеграфу" розповів намісник Києво-Печерської лаври, архімандрит ПЦУ Авраамій (Лотиш).

Люди несуть панахиду у вигляді їжі, часто керуючись забобоном, що, мовляв, мерці також хочуть їсти. Але насправді це не так.

"Найперше ми повинні розуміти, що у бога немає мертвих, у бога всі живі. Наші рідні, близькі, які відійшли у вічне життя, потребують духовної їжі – молитви. І в церкві є особливий вид молитви: панахида, коли люди, по можливості, приносять милостиню", — каже Авраамій (Лотиш).

За його словами, милостинею може бути хліб, цукерки, тобто те, що людина вважає за потрібне. А після відправлення панахиди ця милостиня роздається нужденним або іншим людям, щоб і вони долучилися до молитви за спокій душі спочилого.

"… Звісно, наші спочилі рідні не мають потреби в такій їжі, але в духовній їжі вони мають велику потребу. І, власне, церковна молитва за спокій душ спочилих, має велику силу перед богом", — резюмував намісник Києво-Печерської лаври.

Більше про інші розвінчані стереотипи, а також про сучасне ставлення церкви до важливих питань віри читайте у матеріалі "Телеграфу": "Намолені" храми, їжа для мертвих та освячування ковбаси: намісник Лаври розвіяв найпопулярніші забобони вірян

Раніше "Телеграф" писав, що у храмах люди нерідко можуть почути зауваження від інших щодо одягу чи зачіски, чи загалом зовнішнього вигляду. У ПЦУ намагаються працювати над тим, щоб таких випадків було якнайменше або не було взагалі.

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#Панахида #Церква #ПЦУ