Мертвые тоже хотят есть? Наместник Лавры прокомментировал популярный предрассудок

Панихида имеет большую силу перед богом

После погребения человека достаточно распространено справление панихиды в виде пищи, в том числе и приносить ее на могилу умершего. Однако как таковой потребности в этом нет, ведь душа, отошедшая в вечную жизнь, нуждается в духовной пище.

А реальные продукты могут быть как милостыня, которую потом раздают нуждающимся и другим людям, которые также приобщаются к молитве за умершего. Об этом "Телеграфу" рассказал наместник Киево-Печерской лавры, архимандрит ПЦУ Авраамий (Лотыш).

Люди несут панихиду в виде пищи, часто руководствуясь суеверием, что, мол, мертвецы тоже хотят есть. Но на самом деле это не так.

"Прежде всего мы должны понимать, что у бога нет мертвых, у бога все живы. Наши родные, близкие, отошедшие в вечную жизнь, нуждаются в духовной пище – молитве. И в церкви есть особый вид молитвы: панихида, когда люди, по возможности, приносят милостыню", — говорит Авраамий (Лотыш).

По его словам, подаянием может быть хлеб, конфеты, то есть то, что человек считает нужным. А после отправления панихиды эта милостыня раздается нуждающимся или другим людям, чтобы и они приобщились к молитве о покое души усопшего.

"… Конечно, наши усопшие родные не нуждаются в такой пище, но в духовной пище они нуждаются. И, собственно, церковная молитва за покой душ усопших, имеет большую силу перед богом", — резюмировал наместник Киево-Печерской лавры.

Больше о других развенчанных стереотипах, а также о современном отношении церкви к важным вопросам веры читайте в материале "Телеграфа": "Намоленные" храмы, еда для мертвых и освящение колбасы: наместник Лавры развеял самые популярные предрассудки верующих

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