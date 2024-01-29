Місячний календар стрижок та фарбування на лютий 2024: сприятливі та несприятливі дні для зачіски

Найкращі та найгірші дні для перетворення вашого образу

Лютий — це місяць великих змін і кардинальних рішень. Тому не дивно, що саме в цей час багато людей вирішують змінити свою зовнішність, в тому числі і зачіску.

Новини.LIVE пропонують детальний місячний календар стрижок на лютий 2024 року, який допоможе вам спланувати догляд за волоссям, відвідування перукаря та зміну зачіски.

Сприятливі дні для стрижки волосся

Найсприятливіші дні для стрижки волосся в лютому 2024 року — це 6, 7, 8, 15, 16, 22, 23 лютого. У ці дні волосся буде слухняним, легко укладатиметься і буде виглядати здоровим. Стрижка в ці дні принесе удачу і успіх у всіх сферах життя.

Також вдалими для стрижки будуть дні 1, 3, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 28 лютого. У ці дні стрижка буде вдалою, але не принесе таких значущих результатів, як у вищезгадані дні.

Несприятливі дні для стрижки волосся

Уникайте стрижки волосся в такі дні:

2 лютого — стрижка може завершитися непередбачуваним результатом. Кінчики волосся можуть почати сіктися, і процес відновлення займе більше часу. Хімічну завивку і фарбування варто відкласти, оскільки вони зашкодять волоссю сильніше, ніж зазвичай.

9 лютого — волосся погано відростатиме та триматиме укладку. Якщо пофарбувати, то новий колір швидко потьмяніє. Втримайтеся від радикальних змін у зачісці та стрижках. Це не найкращий час для кардинальних перетворень.

10 лютого — уникайте радикальних змін у довжині волосся. Будь-які хімічні процедури з волоссям зірки рекомендують відкласти на більш слушний момент. Будь-які маніпуляції з волоссям негативно вплинуть на настрій і можуть викликати занепад сил.

25 лютого — волосся може бути особливо чутливим до впливу інструментів та хімічних речовин, що може призвести до небажаних наслідків. Уникайте стрижок у цей день, щоб запобігти можливим проблемам в особистому житті.

Місячний календар фарбування волосся

Найсприятливіші дні для фарбування волосся в лютому 2024 року — це 4, 6, 7, 15, 17, 18, 23, 26 лютого. У ці дні фарбування буде вдалим, а новий колір волосся буде виглядати красиво і натурально.

Також вдалими для фарбування будуть дні 1, 3, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28 лютого. У ці дні фарбування буде вдалим, але не принесе таких значущих результатів, як у вищезгадані дні.

Несприятливі дні для фарбування волосся

Уникайте фарбування волосся в такі дні:

9 лютого — новий колір волосся швидко потьмяніє.

10 лютого — маніпуляції з волоссям негативно вплинуть на настрій і можуть викликати занепад сил.

25 лютого — волосся може бути особливо чутливим до впливу хімічних речовин, що може призвести до небажаних наслідків.

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