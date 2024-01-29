Лунный календарь стрижек и покраски на февраль 2024 года: благоприятные и неблагоприятные дни для прически

Лучшие и худшие дни для преобразования вашего образа

Февраль – это месяц больших изменений и кардинальных решений. Поэтому неудивительно, что именно в это время многие решают изменить свою внешность, в том числе и прическу.

Новости.LIVE предлагают подробный лунный календарь стрижек на февраль 2024 года, который поможет вам спланировать уход за волосами, посещение парикмахера и смену прически.

Благоприятные дни для стрижки волос

Самые благоприятные дни для стрижки волос в феврале 2024 года – это 6, 7, 8, 15, 16, 22, 23 февраля. В эти дни волосы будут послушными, легко будут укладываться и будут выглядеть здоровыми. Стрижка в эти дни принесет удачу и удачу во всех сферах жизни.

Также удачными для стрижки будут дни 1, 3, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 28 февраля. В эти дни стрижка будет удачной, но не принесет таких важных результатов, как в вышеупомянутые дни.

Неблагоприятные дни для стрижки волос

Избегайте стрижки волос в следующие дни:

2 февраля – стрижка может завершиться непредсказуемым результатом. Кончики волос могут начать сечься, и процесс восстановления займет больше времени. Химическую завивку и покраску следует отложить, поскольку они повредят волосам сильнее обычного.

9 февраля — волосы будут плохо отрастать и держать укладку. Если выкрасить, то новый цвет быстро потускнеет. Удерживайтесь от радикальных изменений в прическе и стрижках. Это не лучшее время для кардинальных преобразований.

10 февраля – избегайте радикальных изменений в длине волос. Любые химические процедуры с волосами звезды рекомендуют отложить на более подходящий момент. Любые манипуляции с волосами окажут негативное влияние на настроение и могут вызвать упадок сил.

25 февраля — волосы могут быть особенно чувствительны к воздействию инструментов и химических веществ, что может привести к нежелательным последствиям. Избегайте стрижек в этот день, чтобы предотвратить возможные проблемы в личной жизни.

Лунный календарь окрашивания волос

Самые благоприятные дни для окрашивания волос в феврале 2024 года – это 4, 6, 7, 15, 17, 18, 23, 26 февраля. В эти дни покраска будет удачной, а новый цвет волос будет выглядеть красиво и натурально.

Также удачными для покраски будут дни 1, 3, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28 февраля. В эти дни покраска будет удачной, но не принесет таких значимых результатов, как в вышеупомянутые дни.

Неблагоприятные дни для окрашивания волос

Избегайте окрашивания волос в следующие дни:

9 февраля – новый цвет волос быстро потускнеет.

10 февраля — манипуляции с волосами негативно повлияют на настроение и могут вызвать упадок сил.

25 февраля — волосы могут быть особенно чувствительны к воздействию химических веществ, что может привести к нежелательным последствиям.

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