Прем'єри 2024 року, на які всі з нетерпінням чекають: екранізація культової книги та "не синій Аватар"

Ми підкажемо, які фільми варто подивитись у 2024 році

2024 рік обіцяє бути щедрим на яскраві кінопрем'єри, які зацікавлять глядачів різних вікових категорій і смаків. Кіноіндустрія пропонує опинитися на чужих планетах, фентезійних світах, поглянути як легендарні монстри руйнують міста та як звичайна українська родина намагається зрозуміти сучасний світ.

Ось кілька фільмів, які варто подивитися в кінотеатрах цього року, повідомляє "24 канал". Найбільш очікуваними вважаються "Дюна:Частина 2", "Ґодзілла та Конґ: Нова імперія", "Аватар: Останній захисник" та "Уроки толерантності".

Дюна: Частина 2

Друга частина епічної космоопери Дені Вільнева продовжить історію Пола Атріда, який разом із фременами бореться проти заколотників, що знищили його родину. Пол змушений зробити вибір між коханням, яке проймає його життя, та долею всесвіту.

Ґодзілла та Конґ: Нова імперія

У цьому продовженні культової франшизи Ґодзілла та Конґ знову зійдуться в епічній битві. Однак на цей раз їхній бій стане не єдиною загрозою для світу. Нова, невідома сила прагне знищити обидва Титани і все людство.

Аватар: Останній захисник

Цей серіал продовжить історію Аанга, який прокинувся після столітнього сну у виснаженому війною світі. Разом із новими товаришами, Соккою і Катарою, він вирушає в небезпечну подорож, щоб стати наступним Аватаром.

Уроки толерантності

Ця українська драма розповідає історію про школу вчительку, яка змушена переконати свою консервативну родину приєднатися до державної програми з євроінтеграції. За умовами програми, родина повинна тимчасово прийняти в свій будинок ЛГБТ-активіста. Це змушує родину зіткнутися зі своїми власними упередженнями та навчитися приймати інакшість. Фільм зняв Аркадій Непиталюк — режисер культових "Припутнів" та серіалу "І будуть люди", який регулярно потрапляє у топи кращих творінь українського кінематографу.

Це лише деякі з багатьох цікавих фільмів, які виходять на екрани у 2024 році. Тож не пропустіть можливість подивитися їх у кінотеатрі!

Раніше "Телеграф" писав, про те, що не так з українським ситкомом "Встигнути до 30". Вітчизняна телеіндустрія продовжує пробивати дно.