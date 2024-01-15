Премьеры 2024 года, которых с нетерпением ждут все: экранизация культовой книги и "не синий Аватар"

Мы подскажем, какие фильмы стоит посмотреть в 2024 году

2024 год обещает быть щедрым на яркие кинопремьеры, которые заинтересуют зрителей разных возрастов и вкусов. Киноиндустрия предлагает оказаться на чужих планетах, фэнтезийных мирах, посмотреть как легендарные монстры разрушают города и как обычная украинская семья пытается понять современный мир.

Вот несколько фильмов, которые стоит посмотреть в кинотеатрах этого года, сообщает "24 канал". Наиболее ожидаемыми считаются "Дюна: Часть 2", "Годзилла и Конг: Новая империя", "Аватар: Последний защитник" и "Уроки толерантности".

Дюна: Часть 2

Вторая часть эпической космооперы Дени Вильнева продолжит историю Пола Атрида, который вместе с фременами борется против мятежников, уничтоживших его семью. Пол вынужден сделать выбор между любовью, которая пронизывает его жизнь, и судьбой вселенной.

Годзилла и Конг: Новая империя

В этом продолжении культовой франшизы Годзилла и Конг снова сойдутся в эпическом сражении. Однако в этот раз их бой станет не единственной угрозой для мира. Новая, неизвестная сила стремится уничтожить оба Титана и все человечество.

Аватар: Последний защитник

Этот сериал продолжит историю Аанга, проснувшегося после столетнего сна в истощенном войной мире. Вместе с новыми товарищами, Соккой и Катарой он отправляется в опасное путешествие, чтобы стать следующим Аватаром.

Уроки толерантности

Эта украинская драма рассказывает историю о школе учительницы, вынужденной убедить свою консервативную семью присоединиться к государственной программе по евроинтеграции. По условиям программы семья должна временно принять в свой дом ЛГБТ-активиста. Это заставляет семью столкнуться со своими предубеждениями и научиться принимать иначе. Фильм снял Аркадий Непиталюк — режиссер культовых "Припутней" и сериала "И будут люди", регулярно попадающий в топы лучших творений украинского кинематографа.

Это лишь немногие интересные фильмы, которые выходят на экраны в 2024 году. Так что не упустите возможность посмотреть их в кинотеатре!

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