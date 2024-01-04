"Гола вечірка" по-українськи: мережу підірвав ролик із оголеними танцями на корпоративі (відео)

На вечірці були присутні не лише оголені люди, а й тематичні атрибути

В одному із туристичних комплексів на Закарпатті пройшов нестандартний новорічний корпоратив. Перед відпочиваючими виступала повністю оголена дівчина та троє таких же чоловіків.

Відео швидко розійшлося по мережі. Жодних подробиць про організаторів на даний момент немає.

Те, що відбувалося в залі, знімали з-за лаштунків. Перед натовпом у новорічних костюмах танцювала гола дівчина. Якогось моменту до неї приєднується повністю оголений чоловік, а потім ще два. Вчотирьох вони починають обійматися та танцювати.

Присутніх у залі те, що відбувалося, анітрохи не збентежило. Чоловіки та жінки з незворушними обличчями аплодували танцюристам. Примітно, що всі, хто сидів у залі, були босоніж, а на столах стояли тематичні прикраси: свічки, яблуко та предмети фалічної форми.

Чим далі закінчилася вечірка і де вона проходила – невідомо. Жодного офіційного коментаря щодо того, що відбувається, немає.

У мережі таку розвагу не схвалили та порівняли зі скандальною "голою вечіркою" російської блогерки Насті Івлєєвої. Українцям нагадали, що у країні війна і на передовій воюють не за такі гулянки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ресторан у Києві потрапив у скандал із військовим. Його відмовилися пускати в тому ж одязі, що й нардепа Тищенка.