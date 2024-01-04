"Голая вечеринка" по-украински: сеть взорвал ролик с обнаженными танцами на корпоративе (видео)

На вечеринке присутствовали не только обнаженные люди, но и тематические атрибуты

В одном из туристических комплексов в Закарпатье прошел нестандартный новогодний корпоратив. Перед отдыхающими выступала полностью обнаженная девушка и три таких же мужчины.

Видео быстро разошлось по сети. Никаких подробностей об организаторах на данный момент нет.

Происходящее в зале снимали из-за кулис. Перед толпой отдыхающих в новогодних костюмах танцевала голая девушка. В какой-то момент к ней присоединяется полностью обнаженный мужчина, а потом еще два. Вчетвером они начинают обниматься и танцевать.

Присутствующих в зале происходящее нисколько не смутило. Мужчины и женщины с невозмутимыми лицами аплодировали танцорам. Примечательно, что все сидящие в зале были босиком, а на столах стояли тематические украшения: свечи, яблоко и предметы фаллической формы.

Чем дальше закончилась вечеринка и где она проходила — неизвестно. Никакого официального комментария насчет происходящего нет.

В сети такое развлечение не одобрили и сравнили со скандальной "голой вечеринкой" российской блогерши Насти Ивлеевой. Украинцам напомнили, что в стране война и на передовой воюют не за такие гулянки.

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