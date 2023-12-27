Чи готувати кутю на Новий рік? Як змінюється новорічне меню, і чому не можна ставити на стіл рибу

Як з’єднати дві ці традиції, якщо не хочеться жертвувати жодною з них

Цьогоріч всі віряни України вперше святкували Різдво за Новоюліанським календарем — 25 грудня. Змінилась і дата Щедрого вечора, або Маланки — тепер вона припадає на 31 грудня, в ніч якого ми звикли святкувати Новий рік.

Цього дня прийнято накривати другий, після Різдва Христового, святковий стіл. Поговоримо про те, як інтегрувати традиції Щедрої куті у новорічне меню. Про це пише ТСН.

Маланка — свято, що прийшло до нас з дохристиянських часів. За легендою, це донька богині кохання Лади та бога гармонії Ладо. Красуню викрав змій, але з полону її врятував молодий хлопець Василь. Тому 31 грудня вшановують Маланку, як символ сонця, а наступного дня Василя — як символ Місяця.

На святковий стіл ставлять Щедру кутю, всі страви повинні бути ситними. Готують пиріжки, ковбаси, вареники і млинці.

За прикметами, готувати рибу цього дня не варто. Вважається, що щастя попливе з дому, наче маленька рибка. Зате популярністю користуються страви зі свинини. Раніше в ці дні запікали ціле порося як пожертву Василю. готувати варто і різні страви зі свинини: холодець, ковбасу тощо. Ці страви чудово "лягають" в новорічне меню, з його традиційними салатами та закусками.

Приміром, можна зробити акцент на закусках зі свининою у складі. Ми розповідали, як приготувати оригінальну "ялиночку" з "гірляндою" з хамону. І, звісно ж, на столі повинна стояти Щедра кутя — ви ділились цікавим рецептом страви з халвою.