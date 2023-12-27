Готовить ли кутью на Новый год? Как меняется новогоднее меню, и почему нельзя ставить на стол рыбу

Как соединить эти две традиции, если не хочется жертвовать ни одной из них

В этом году все верующие Украины впервые праздновали Рождество по Новоюлианскому календарю — 25 декабря. Изменилась и дата Щедрого вечера, или Маланки – теперь она приходится на 31 декабря, в ночь которого мы привыкли праздновать Новый год.

В этот день принято накрывать второй, после Рождества Христова, праздничный стол. Поговорим о том, как интегрировать традиции Щедрой кутьи в новогоднее меню. Об этом пишет ТСН.

Маланка – праздник, пришедший к нам с дохристианских времен. По легенде, это дочь богини любви Лады и бога гармонии Ладо. Красавицу похитил змей, но из плена ее спас молодой парень Василий. Поэтому 31 декабря чествуют Маланку, как символ солнца, а на следующий день Василия – как символ Луны.

На праздничный стол ставят Щедрую кутью, все блюда должны быть сытными. Готовят пирожки, колбасы, вареники и блины.

По приметам, готовить рыбу в этот день не стоит. Считается, что счастье поплывет из дома, как маленькая рыбка. Зато популярностью пользуются блюда из свинины. Раньше в эти дни запекали целого поросенка как пожертвование Василию. готовить следует и различные блюда из свинины: студень, колбасу и т.д. Эти блюда отлично "ложатся" в новогоднее меню, с его традиционными салатами и закусками.

К примеру, можно сделать акцент на закусках со свининой в составе. Мы рассказывали, как приготовить оригинальную "елочку" с "гирляндой" из хамона. И, конечно, на столе должна стоять Щедрая кутья — вы делились интересным рецептом блюда с халвой.