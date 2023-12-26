Навіщо на Новий рік стежити за хмарами: давній спосіб дізнатися про майбутнє

Згідно з народними повір'ями, хмари в новорічну ніч можуть розповісти багато про майбутнє

У новорічну ніч наші предки дивилися на хмари, щоб дізнатися, яким буде наступний рік. Ця традиція існувала у багатьох народів світу, і має глибоке коріння в давніх віруваннях.

Згідно з народними повір'ями, хмари в новорічну ніч можуть передбачити погоду, урожай, а також інші важливі події майбутнього року. Наприклад, якщо хмари були світлими та чистими, то це означало, що рік буде вдалим і урожайним. Якщо ж хмари були темними та грозовими, то це передвіщало негаразди.

Особливо уважно на хмари дивилися молоді дівчата. Вони вірили, що якщо в новорічну ніч побачити хмара у формі нареченого, то незабаром вони зустрінуть свою долю.

Ось деякі з народних повір'їв про хмари в новорічну ніч:

Білі та чисті хмари — до доброго врожаю.

Чорні та похмурі хмари — до поганого врожаю.

Хмари, що пливуть швидко, — до рухливого і динамічного року.

Хмари, що стоять нерухомо, — до спокійного і стабільного року.

Хмари, що змінюють форму, — до змін у житті.

Якщо хмари утворюють візерунки, то це може означати, що в новому році відбудуться якісь важливі події.

Кілька прикладів того, як можна трактувати хмари в новорічну ніч:

Якщо ви побачите хмара у формі риби, то це може означати, що в новому році у вас буде достаток.

Якщо ви побачите хмара у формі коня, то це може означати, що в новому році вас чекає успіх у справах.

Якщо ви побачите хмара у формі птаха, то це може означати, що в новому році ви отримаєте радісні новини.

Звичайно, ці прикмети не є точними, але вони все ж таки можуть бути цікавими та пізнавальними. Адже, дивлячись на хмари в новорічну ніч, можна пофантазувати про те, яким буде наступний рік.

Раніше "Телеграф" розповідав, що любили випити наші предки. Деякі з напоїв популярні і досі.