Різдво 25 грудня: прикмети на гроші, удачу та по днях тижня
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Ці народні прикмети вказують на те, як мине весь наступний рік
Деякі невід’ємні різдвяні елементи залишаються в нашій свідомості й донині: веселі колядки, магія Святвечора, очікування першої зірки та передчуття святкового тижня. Незмінно існує і безліч народних прикмет до Різдва Христового.
Деякі з них виникли зовсім недавно, в той час, як інші простежують своє коріння в давнину. Придивіться уважно — можливо, різдвяні прикмети підкажуть відповіді на питання, що давно мучили вас.
Прикмети на гроші
- Побачити на Різдво мишу — до фінансових втрат.
- Якщо розставити в домі кілька мисок із зерном в кутах — це принесе в сім’ю достаток.
- Цього дня заведено запалювати свічки – символ тепла та багатства.
- На святковий стіл подавався пиріг, в який заздалегідь ховали монетку — кому шматок з монеткою дістанеться, на того чекає фінансове благополуччя.
Прикмети на удачу
- Побачити цього дня великого собаку — на щастя.
- Приготувати окрему порцію їжі зі святкового столу для домовика. Тоді він весь рік допомагатиме у справах та починаннях.
- На Різдво сім’ї збирали гостей і дивилися, хто першим з’явиться. Якщо це буде темноволосий чоловік — рік чекає вкрай вдалий.
Якого дня тижня прийшло свято
- Понеділок — рік багатий на врожай.
- Вівторок — цьогорічні шлюби будуть щасливими.
- Середа — рибалки та мисливці порадіють багатій здобичі.
- Четвер — незаміжні дівчата цього року зустрінуть свого нареченого.
- П’ятниця – зима буде довгою, а літо – пізнім та коротким.
- Субота — навесні чекай на дощі чи не щодня.
- Неділя — цього року успіхи чекають на тих, хто планує нові починання.
Зазначимо, що ті українці, які все ще воліють святкувати Різдво 7 січня, у 2024 році відзначатимуть Святвечір 6 січня. Блогер Віталій Чепинога для "Телеграфу" розповів про особливості святкування Різдва за двома датами.