Різдво 25 грудня: прикмети на гроші, удачу та по днях тижня

Ці народні прикмети вказують на те, як мине весь наступний рік

Деякі невід’ємні різдвяні елементи залишаються в нашій свідомості й донині: веселі колядки, магія Святвечора, очікування першої зірки та передчуття святкового тижня. Незмінно існує і безліч народних прикмет до Різдва Христового.

Деякі з них виникли зовсім недавно, в той час, як інші простежують своє коріння в давнину. Придивіться уважно — можливо, різдвяні прикмети підкажуть відповіді на питання, що давно мучили вас.

Прикмети на гроші

Побачити на Різдво мишу — до фінансових втрат.

— до фінансових втрат. Якщо розставити в домі кілька мисок із зерном в кутах — це принесе в сім’ю достаток.

— це принесе в сім’ю достаток. Цього дня заведено запалювати свічки – символ тепла та багатства.

– символ тепла та багатства. На святковий стіл подавався пиріг, в який заздалегідь ховали монетку — кому шматок з монеткою дістанеться, на того чекає фінансове благополуччя.

Прикмети на удачу

Побачити цього дня великого собаку — на щастя.

— на щастя. Приготувати окрему порцію їжі зі святкового столу для домовика . Тоді він весь рік допомагатиме у справах та починаннях.

. Тоді він весь рік допомагатиме у справах та починаннях. На Різдво сім’ї збирали гостей і дивилися, хто першим з’явиться. Якщо це буде темноволосий чоловік — рік чекає вкрай вдалий.

Якого дня тижня прийшло свято

Понеділок — рік багатий на врожай.

Вівторок — цьогорічні шлюби будуть щасливими.

— цьогорічні шлюби будуть щасливими. Середа — рибалки та мисливці порадіють багатій здобичі.

— рибалки та мисливці порадіють багатій здобичі. Четвер — незаміжні дівчата цього року зустрінуть свого нареченого.

— незаміжні дівчата цього року зустрінуть свого нареченого. П’ятниця – зима буде довгою, а літо – пізнім та коротким.

– зима буде довгою, а літо – пізнім та коротким. Субота — навесні чекай на дощі чи не щодня.

— навесні чекай на дощі чи не щодня. Неділя — цього року успіхи чекають на тих, хто планує нові починання.

Зазначимо, що ті українці, які все ще воліють святкувати Різдво 7 січня, у 2024 році відзначатимуть Святвечір 6 січня. Блогер Віталій Чепинога для "Телеграфу" розповів про особливості святкування Різдва за двома датами.