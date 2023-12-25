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Різдво 25 грудня: прикмети на гроші, удачу та по днях тижня

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Сьогодні можна багато дізнатися, як залучити удачу та щастя
Сьогодні можна багато дізнатися, як залучити удачу та щастя. Фото Freepik

Ці народні прикмети вказують на те, як мине весь наступний рік

Деякі невід’ємні різдвяні елементи залишаються в нашій свідомості й донині: веселі колядки, магія Святвечора, очікування першої зірки та передчуття святкового тижня. Незмінно існує і безліч народних прикмет до Різдва Христового.

Деякі з них виникли зовсім недавно, в той час, як інші простежують своє коріння в давнину. Придивіться уважно — можливо, різдвяні прикмети підкажуть відповіді на питання, що давно мучили вас.

Прикмети на гроші

  • Побачити на Різдво мишу — до фінансових втрат.
  • Якщо розставити в домі кілька мисок із зерном в кутах — це принесе в сім’ю достаток.
  • Цього дня заведено запалювати свічки – символ тепла та багатства.
  • На святковий стіл подавався пиріг, в який заздалегідь ховали монетку — кому шматок з монеткою дістанеться, на того чекає фінансове благополуччя.
Різдво пиріг

Прикмети на удачу

  • Побачити цього дня великого собаку — на щастя.
  • Приготувати окрему порцію їжі зі святкового столу для домовика. Тоді він весь рік допомагатиме у справах та починаннях.
  • На Різдво сім’ї збирали гостей і дивилися, хто першим з’явиться. Якщо це буде темноволосий чоловік — рік чекає вкрай вдалий.

Якого дня тижня прийшло свято

  • Понеділок — рік багатий на врожай.
  • Вівторок — цьогорічні шлюби будуть щасливими.
  • Середа — рибалки та мисливці порадіють багатій здобичі.
  • Четвер — незаміжні дівчата цього року зустрінуть свого нареченого.
  • П’ятниця – зима буде довгою, а літо – пізнім та коротким.
  • Субота — навесні чекай на дощі чи не щодня.
  • Неділя — цього року успіхи чекають на тих, хто планує нові починання.

Зазначимо, що ті українці, які все ще воліють святкувати Різдво 7 січня, у 2024 році відзначатимуть Святвечір 6 січня. Блогер Віталій Чепинога для "Телеграфу" розповів про особливості святкування Різдва за двома датами.

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