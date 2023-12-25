Рождество 25 декабря: приметы на деньги, удачу и по дням недели

Эти народные приметы указывают на то, как пройдет весь следующий год

Некоторые неотъемлемые рождественские элементы остаются в нашем сознании и по сей день: веселые колядки, волшебство Сочельника, ожидание первой звезды и предвкушение Святочной недели. Неизменно существует и обилие народных примет к Рождеству Христову.

Некоторые из них возникли совсем недавно, в то время как другие прослеживают свои корни в глубокую древность. Присмотритесь внимательно — возможно, рождественские приметы подскажут ответы на давно мучившие вас вопросы.

Приметы на деньги

Увидеть в Рождество мышь — к финансовым потерям.

— к финансовым потерям. Если расставить в доме несколько мисок с зерном в углах — это принесет в семью достаток и изобилие.

— это принесет в семью достаток и изобилие. В этот день принято зажигать свечи — символ тепла и богатства.

— символ тепла и богатства. На праздничный стол подавался пирог, в который заранее прятали монетку — кому кусок с монеткой достанется, того ждет финансовое благополучие.

Приметы на удачу

Увидеть в этот день большую собаку — к удаче.

— к удаче. Приготовить отдельную порцию еды с праздничного стола для домового . Тогда он весь год будет помогать в делах и начинаниях.

. Тогда он весь год будет помогать в делах и начинаниях. В Рождество семьи собирали гостей и смотрели, кто первым явится. Если это будет темноволосый мужчина — год ждет крайне удачный.

В какой день недели пришел праздник

Понедельник — год богат на урожай.

Вторник — браки, заключенные в этом году, будут счастливыми.

— браки, заключенные в этом году, будут счастливыми. Среда — рыболовы и охотники порадуются богатой добыче.

— рыболовы и охотники порадуются богатой добыче. Четверг — незамужние девушки в этом году встретят своего суженого.

— незамужние девушки в этом году встретят своего суженого. Пятница — зима будет длинной, а лето — поздним и коротким.

— зима будет длинной, а лето — поздним и коротким. Суббота — весной жди дождей чуть ли не каждый день.

— весной жди дождей чуть ли не каждый день. Воскресенье — в этому году успехи ждут тех, кто планирует новые начинания.

Отметим, что те украинцы, которые все еще предпочитают праздновать Рождество 7 января, в 2024 году будут отмечать Сочельник 6 января. Блогер Виталий Чепинога для "Телеграфа" рассказал об особенностях празднования Рождества по двум датам.