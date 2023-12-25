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Рождество 25 декабря: приметы на деньги, удачу и по дням недели

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Сегодня можно многое узнать, как привлечь удачу и счастье
Сегодня можно многое узнать, как привлечь удачу и счастье. Фото Freepik

Эти народные приметы указывают на то, как пройдет весь следующий год

Некоторые неотъемлемые рождественские элементы остаются в нашем сознании и по сей день: веселые колядки, волшебство Сочельника, ожидание первой звезды и предвкушение Святочной недели. Неизменно существует и обилие народных примет к Рождеству Христову.

Некоторые из них возникли совсем недавно, в то время как другие прослеживают свои корни в глубокую древность. Присмотритесь внимательно — возможно, рождественские приметы подскажут ответы на давно мучившие вас вопросы.

Приметы на деньги

  • Увидеть в Рождество мышь — к финансовым потерям.
  • Если расставить в доме несколько мисок с зерном в углах — это принесет в семью достаток и изобилие.
  • В этот день принято зажигать свечи — символ тепла и богатства.
  • На праздничный стол подавался пирог, в который заранее прятали монетку — кому кусок с монеткой достанется, того ждет финансовое благополучие.
пирог рождество

Приметы на удачу

  • Увидеть в этот день большую собаку — к удаче.
  • Приготовить отдельную порцию еды с праздничного стола для домового. Тогда он весь год будет помогать в делах и начинаниях.
  • В Рождество семьи собирали гостей и смотрели, кто первым явится. Если это будет темноволосый мужчина — год ждет крайне удачный.

В какой день недели пришел праздник

  • Понедельник — год богат на урожай.
  • Вторник — браки, заключенные в этом году, будут счастливыми.
  • Среда — рыболовы и охотники порадуются богатой добыче.
  • Четверг — незамужние девушки в этом году встретят своего суженого.
  • Пятница — зима будет длинной, а лето — поздним и коротким.
  • Суббота — весной жди дождей чуть ли не каждый день.
  • Воскресенье — в этому году успехи ждут тех, кто планирует новые начинания.

Отметим, что те украинцы, которые все еще предпочитают праздновать Рождество 7 января, в 2024 году будут отмечать Сочельник 6 января. Блогер Виталий Чепинога для "Телеграфа" рассказал об особенностях празднования Рождества по двум датам.

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#Рождество #Приметы #Праздники #народные приметы