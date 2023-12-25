Рождество 25 декабря: приметы на деньги, удачу и по дням недели
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Эти народные приметы указывают на то, как пройдет весь следующий год
Некоторые неотъемлемые рождественские элементы остаются в нашем сознании и по сей день: веселые колядки, волшебство Сочельника, ожидание первой звезды и предвкушение Святочной недели. Неизменно существует и обилие народных примет к Рождеству Христову.
Некоторые из них возникли совсем недавно, в то время как другие прослеживают свои корни в глубокую древность. Присмотритесь внимательно — возможно, рождественские приметы подскажут ответы на давно мучившие вас вопросы.
Приметы на деньги
- Увидеть в Рождество мышь — к финансовым потерям.
- Если расставить в доме несколько мисок с зерном в углах — это принесет в семью достаток и изобилие.
- В этот день принято зажигать свечи — символ тепла и богатства.
- На праздничный стол подавался пирог, в который заранее прятали монетку — кому кусок с монеткой достанется, того ждет финансовое благополучие.
Приметы на удачу
- Увидеть в этот день большую собаку — к удаче.
- Приготовить отдельную порцию еды с праздничного стола для домового. Тогда он весь год будет помогать в делах и начинаниях.
- В Рождество семьи собирали гостей и смотрели, кто первым явится. Если это будет темноволосый мужчина — год ждет крайне удачный.
В какой день недели пришел праздник
- Понедельник — год богат на урожай.
- Вторник — браки, заключенные в этом году, будут счастливыми.
- Среда — рыболовы и охотники порадуются богатой добыче.
- Четверг — незамужние девушки в этом году встретят своего суженого.
- Пятница — зима будет длинной, а лето — поздним и коротким.
- Суббота — весной жди дождей чуть ли не каждый день.
- Воскресенье — в этому году успехи ждут тех, кто планирует новые начинания.
Отметим, что те украинцы, которые все еще предпочитают праздновать Рождество 7 января, в 2024 году будут отмечать Сочельник 6 января. Блогер Виталий Чепинога для "Телеграфа" рассказал об особенностях празднования Рождества по двум датам.