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Ворожіння на Різдво: дізнайтеся про свою долю за допомогою різдвяних ритуалів та обрядів

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Найцікавіші ворожіння на Різдво
Найцікавіші ворожіння на Різдво. Фото Freepik

Як дізнатися свою долю за допомогою ворожіння

У період різдвяних свят в українській культурі прийнято ворожити на долю, заміжжя, багатство та удачу. Є багато способів гадати, ці обряди та ритуали прийшли до нас від предків.

"Телеграф" зібрав найцікавіші ворожіння та ритуали на різдвяні свята, щоб ви могли заглянути у своє майбутнє.

Ритуали ворожінь на заміжжя та нареченого

  • Одне з найпростіших і навіть веселих ворожінь для дівчат — треба вийти на вулицю в різдвяну ніч і спитати, як його звуть у першого зустрічного чоловіка. Саме таке ім’я буде у вашого нареченого.
  • Ще одне ворожіння пов’язане зі сном. У ніч на Різдво потрібно покласти під подушку гребінець і попросити нареченого прийти уві сні і розчесати волосся. Той, хто з’явиться уві сні, є вашою долею.
  • Також на сон різдвяної ночі можна покласти під подушку папірці з іменами чоловіків, які вам подобаються. Вранці на Різдво не дивлячись дістаньте один папірець, саме цей чоловік може стати вашою долею.

Ворожіння на багатство

Візьміть ємність з крупою і зануріть у неї різні прикраси (кільця, сережки, ланцюжки) як дорогі, так і біжутерію. Потім засуньте руку в цю ємність і дістаньте першу ліпшу прикрасу. Якщо випала ювелірна прикраса із золота чи срібла — рік буде багатим.

Ворожіння на майбутнє з воском

Підготуйте глибокий посуд з холодною водою та свічки. У різдвяну ніч запаліть свічку і капайте її на поверхню холодної води. Потім слід розглянути і розшифрувати фігурки з воску, які утворилися на воді.

Так, якщо віск утворився в "зірочку", на вас чекає успіх у новому році в роботі чи навчанні. Якщо вийшли смужки — чекайте на тривалі подорожі або переїзди. Якщо утворилося кільце або кружальце — можливо наступного року ви зіграєте весілля. Якщо у воскових фігурах ви побачите контури якогось звіра — це не на добро.

Раніше "Телеграф" розповідав про незвичайний спосіб дізнатися про свого нареченого. Цікаве ворожіння на волоських горіхах.

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#Різдво #Різдвяні ворожіння