Піде геть удача і благополуччя: що не варто робити в Ігнатіїв день 20 грудня

Цього дня було заведено кланятися своїй оселі

Цієї середи православні християни за новим календарем відзначають пам’ять Ігнатія Богоносця, який жив наприкінці І – на початку ІІ століть. У народному календарі цей день відомий як Ігнатіїв день. До зміни на новоюліанський стиль віряни шанували Богоносця 2 січня.

Цього дня у давнину готувалися до святкування Різдва Христового: вивчали колядки та пісні, створювали карнавальні костюми. Господині бралися до приготування оселі до свята: прибирали, фарбували стіни, запасалися продуктами.

Ранок 20 грудня розпочинали з відвідин церкви. Християни запалювали свічки, молилися святому, у якого шукали підтримку від пристріту, злих духів.

У день святого Ігнатія традиційно прийнято було проявляти повагу до свого дому, що, як вважалося, є своєрідним захистом житла. Вважається гарною традицією провести цей день у родинному колі.

Що не можна робити 20 грудня

Давати гроші в борг — разом з ними піде геть удача і фінансовий добробут.

Співати після заходу сонця — може надовго пропасти голос.

Пускати в дім жебраків і хворих людей — прийде бідність і сльози.

Свистіти в хаті — свист забере всі гроші.

Робити великі покупки — речі швидко стануть непридатними.

Нагадаємо, що цієї неділі всі українці збираються за святковим столом, оскільки настане переддень Різдва. Стіл 24 грудня традиційно має бути накритий 12 пісними стравами, серед яких особливе місце посідає макова кутя.