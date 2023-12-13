Невидимі споживачі електроенергії: 5 речей, які збільшують ваш рахунок за світло

Ми підкажемо, які речі збільшують ваш рахунок за світло

Новий рік — це час свят і веселощів. Однак, в цей період ми часто забуваємо про економію електроенергії. Адже, чим більше ми економимо, тим менше платимо за комунальні послуги.

У цій статті ми розповімо вам про речі, які споживають вдома зайву електроенергію. А також дамо кілька порад, як економити світло.

1. Старі лампочки

Старі лампочки, такі як лампочки розжарювання, споживають багато електроенергії. Вони перетворюють лише близько 10% електроенергії в світло, а решта перетворюється в тепло.

Замість лампочок розжарювання краще використовувати енергозберігаючі лампочки. Вони споживають набагато менше електроенергії, ніж лампочки розжарювання, і виробляють більше світла.

2. Електричні прилади, які залишаються включеними в розетку

Навіть якщо ви не користуєтеся електричним приладом, він все одно споживає електроенергію, якщо він залишився включеним в розетку. Це так званий "невидимий споживач".

Щоб економити електроенергію, вимикайте електричні прилади з розетки, коли ви ними не користуєтеся. Це стосується таких приладів, як зарядні пристрої для телефонів, ноутбуків, телевізори, комп'ютери та інші.

3. Холодильники

Холодильники — це один з найбільш енергозатратних приладів у будинку. Вони споживають багато електроенергії, щоб підтримувати холодну температуру всередині.

Щоб економити електроенергію, розміщуйте холодильник вдалині від джерел тепла, таких як плита або духовка. Також не наповнюйте холодильник вщент, щоб він міг ефективно охолоджувати продукти.

4. Пральні машини

Пральні машини також споживають багато електроенергії. Щоб економити електроенергію, потрібно прати одяг при низькій температурі. Також використовуйте режим "економія енергії".

5. Сушарки для білизни

Сушарки для білизни — це один з найбільш енергозатратних приладів у будинку. Вони споживають багато електроенергії, щоб висушити білизну.

Щоб економити електроенергію, сушіть білизну на свіжому повітрі, коли це можливо. Також використовуйте режим "економія енергії".

Щоб економити електроенергію вдома, використовуйте наступні поради:

Замініть старі лампочки на енергозберігаючі.

Вимикайте електричні прилади з розетки, коли ви ними не користуєтеся.

Розміщуйте холодильник вдалині від джерел тепла.

Не наповнюйте холодильник доверху.

Прати одяг при низькій температурі.

Використовуйте режим "економія енергії" у пральній машині та сушильній машині.

Слідуючи цим порадам, ви зможете значно заощадити на комунальних послугах.

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