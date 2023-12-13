Невидимые потребители электроэнергии: 5 вещей, увеличивающих ваш счет за свет

Мы подскажем, какие вещи увеличивают ваш счет за свет

Новый год – это время праздников и веселья. Однако в этот период мы часто забываем об экономии электроэнергии. Ведь чем больше мы экономим, тем меньше платим за коммунальные услуги.

В этой статье мы расскажем вам о вещах, потребляющих дома лишнюю электроэнергию. А также дадим несколько советов, как экономить свет.

1. Старые лампочки

Старые лампочки, такие как лампочки накаливания, потребляют много электроэнергии. Они превращают лишь около 10% электроэнергии в свет, а остальные превращаются в тепло.

Вместо лампочек накаливания лучше использовать энергосберегающие лампочки. Они потребляют гораздо меньше электроэнергии, чем лампочки накаливания, и производят больше света.

2. Электрические приборы, которые остаются включенными в розетку

Даже если вы не пользуетесь электрическим прибором, он все равно потребляет электроэнергию, если он остался включенным в розетку. Это так называемый "невидимый потребитель".

Чтобы экономить электроэнергию, выключайте электрические приборы из розетки, если вы ими не пользуетесь. Это касается таких приборов, как зарядные устройства для телефонов, ноутбуков, телевизоров, компьютеров и других.

3. Холодильники

Холодильники – это один из самых энергозатратных приборов в доме. Они потребляют много электроэнергии для поддержания холодной температуры внутри.

Чтобы экономить электроэнергию, размещайте холодильник вдали от источников тепла, таких как плита или духовка. Также не наполняйте холодильник полностью, чтобы он мог эффективно охлаждать продукты.

4. Стиральные машины

Стиральные машины также потребляют много электроэнергии. Чтобы экономить электроэнергию, нужно стирать одежду при низкой температуре. Также используйте режим экономии энергии.

5. Сушилки для белья

Сушилки для белья – это один из самых энергозатратных приборов в доме. Они потребляют много электроэнергии, чтобы высушить белье.

Чтобы экономить электроэнергию, сушите белье на свежем воздухе, когда это возможно. Также используйте режим экономии энергии.

Чтобы экономить электроэнергию дома, используйте следующие советы:

Замените старые лампы на энергосберегающие.

Выключайте электрические приборы из розетки, если вы ими не пользуетесь.

Размещайте холодильник вдали от источников тепла.

Не наполняйте холодильник доверху.

Стирать одежду при низкой температуре.

Используйте режим экономии энергии в стиральной машине и сушильной машине.

Следуя этим советам, вы сможете значительно сэкономить на коммунальных услугах.

Напомним, Телеграф уже писал, как сэкономить заряд на ноутбуке. Также мы рассказывали, какие свечи лучше покупать.