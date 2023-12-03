"Вишукана розкіш": як просто та красиво прикрасити дім до зимових свят (фото)
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Оздоблювати свій дім варто заздалегідь, щоб урахувати всі моменти і нічого не забути
Вибір місця в домі, де тішитиме око новорічна красуня — це дуже важливе питання. А ще варто подбати, щоб усі елементи вашого дому мали вигляд єдиного "організму", який має новорічно-різдвяний настрій.
Ми вам допоможемо прикрасити оселю, щоб вам було затишно та приємно. "Телеграф" зібрав найцікавіше, що характеризує стиль "тиха розкіш", що вирізняється поєднанням простоти та надійності з витонченістю та елегантністю.
Ненав’язлива розкіш доповнюється з високоякісними матеріалами, майстерністю роботи та увагою до деталей.
Різдвяно-новорічний декор спальні
"Тиха розкіш" передбачає пастельні кольори, зокрема бежевий та сірий. А також класичні контрастні — білий та чорний. Для створення святкового настрою дім також можна прикрасити у стилі "quiet luxury".
Постіль у різдвяному стилі, традиційно оздоблені вінки та золотисті гірлянди зроблять вашу спальню особливою.
Ялинка
Святкові кулі в пастельних тонах, додадуть новорічно-різдвяній ялинці особливого шарму.
Сервірування різдвяного столу
Елементи декору дому
Від такого декору святкового столу ваші гості залишаться у захваті. Поєднання зелених і пастельних тонів, створює затишну та спокійну атмосферу.
Камін
Камін не лише зігріє у холодну пору року, а й додасть вашій оселі вишуканої загадковості.
Ялинка
Скромна невелика ялинка у поєднанні з пастельними тонами меблів, може стати найкращим варіантом святкового декору кімнати.
Святкові шкарпетки
Такий варіант декору дому не залишить байдужим ні дорослих, ні дітей.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві встановлять головну ялинку країни. Мер обіцяє, що міський бюджет не постраждає, а оплатять встановлення ялинки меценати.