"Вишукана розкіш": як просто та красиво прикрасити дім до зимових свят (фото)

Оздоблювати свій дім варто заздалегідь, щоб урахувати всі моменти і нічого не забути

Вибір місця в домі, де тішитиме око новорічна красуня — це дуже важливе питання. А ще варто подбати, щоб усі елементи вашого дому мали вигляд єдиного "організму", який має новорічно-різдвяний настрій.

Ми вам допоможемо прикрасити оселю, щоб вам було затишно та приємно. "Телеграф" зібрав найцікавіше, що характеризує стиль "тиха розкіш", що вирізняється поєднанням простоти та надійності з витонченістю та елегантністю.

Ненав’язлива розкіш доповнюється з високоякісними матеріалами, майстерністю роботи та увагою до деталей.

Різдвяно-новорічний декор спальні

"Тиха розкіш" передбачає пастельні кольори, зокрема бежевий та сірий. А також класичні контрастні — білий та чорний. Для створення святкового настрою дім також можна прикрасити у стилі "quiet luxury".

Постіль у різдвяному стилі, традиційно оздоблені вінки та золотисті гірлянди зроблять вашу спальню особливою.

Просто і затишно

Ялинка

Святкові кулі в пастельних тонах, додадуть новорічно-різдвяній ялинці особливого шарму.

Ялинка у стилі "вишукана розкіш"

Сервірування різдвяного столу

Бантики на столі піднімуть настрій

Елементи декору дому

Від такого декору святкового столу ваші гості залишаться у захваті. Поєднання зелених і пастельних тонів, створює затишну та спокійну атмосферу.

Невеликі святкові акценти - і атмосфера змінюється

Камін

Камін не лише зігріє у холодну пору року, а й додасть вашій оселі вишуканої загадковості.

Камін - це завжди затишок

Ялинка

Скромна невелика ялинка у поєднанні з пастельними тонами меблів, може стати найкращим варіантом святкового декору кімнати.

Ялинка і світле тло гарно поєднуються

Святкові шкарпетки

Такий варіант декору дому не залишить байдужим ні дорослих, ні дітей.

Сюрпризи у шкарпетках - що може бути миліше?

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві встановлять головну ялинку країни. Мер обіцяє, що міський бюджет не постраждає, а оплатять встановлення ялинки меценати.