"Изысканная роскошь": как просто и красиво украсить дом к зимним праздникам (фото)
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Украшать свой дом стоит заранее, чтобы учесть все моменты и ничего не забыть
Выбор места в доме, где будет радовать глаз новогодняя красавица – это очень важный вопрос. А еще стоит позаботиться, чтобы все элементы вашего дома выглядели единственным "организмом", который имеет новогодне-рождественское настроение.
Мы вам поможем украсить дом, чтобы вам было уютно и приятно. "Телеграф" собрал самое интересное, характеризующее стиль "тихая роскошь", отличающийся сочетанием простоты и надежности с изяществом и элегантностью.
Ненавязчивая роскошь дополняется высококачественными материалами, мастерством работы и вниманием к деталям.
Рождественско-новогодний декор спальни
"Тихая роскошь" подразумевает пастельные цвета, в частности бежевый и серый. А также классические контрастные – белый и черный. Для создания праздничного настроения дом можно украсить в стиле "quiet luxury".
Постель в рождественском стиле, традиционно украшенные венки и золотистые гирлянды сделают вашу спальню особенной.
Елка
Праздничные шары в пастельных тонах, добавят новогодне-рождественской елке особого шарма.
Сервировка рождественского стола
Элементы декора дома
От такого декора праздничного стола ваши гости останутся в восторге. Сочетание зеленых и пастельных тонов создает уютную и спокойную атмосферу.
Камин
Камин не только согреет в холодное время года, но и придаст вашему дому изысканной загадочности.
Елка
Скромная небольшая елка в сочетании с пастельными тонами мебели может стать лучшим вариантом праздничного декора комнаты.
Праздничные носки
Такой вариант декора дома не оставит безразличным ни взрослых, ни детей.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве установят главную елку страны. Мэр обещает, что городской бюджет не пострадает, а оплатят установку елки меценаты.