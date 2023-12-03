"Изысканная роскошь": как просто и красиво украсить дом к зимним праздникам (фото)

Украшать свой дом стоит заранее, чтобы учесть все моменты и ничего не забыть

Выбор места в доме, где будет радовать глаз новогодняя красавица – это очень важный вопрос. А еще стоит позаботиться, чтобы все элементы вашего дома выглядели единственным "организмом", который имеет новогодне-рождественское настроение.

Мы вам поможем украсить дом, чтобы вам было уютно и приятно. "Телеграф" собрал самое интересное, характеризующее стиль "тихая роскошь", отличающийся сочетанием простоты и надежности с изяществом и элегантностью.

Ненавязчивая роскошь дополняется высококачественными материалами, мастерством работы и вниманием к деталям.

Рождественско-новогодний декор спальни

"Тихая роскошь" подразумевает пастельные цвета, в частности бежевый и серый. А также классические контрастные – белый и черный. Для создания праздничного настроения дом можно украсить в стиле "quiet luxury".

Постель в рождественском стиле, традиционно украшенные венки и золотистые гирлянды сделают вашу спальню особенной.

Просто и уютно

Елка

Праздничные шары в пастельных тонах, добавят новогодне-рождественской елке особого шарма.

Елка в стиле "изысканная роскошь"

Сервировка рождественского стола

Бантики на столе поднимут настроение

Элементы декора дома

От такого декора праздничного стола ваши гости останутся в восторге. Сочетание зеленых и пастельных тонов создает уютную и спокойную атмосферу.

Небольшие праздничные акценты – и атмосфера меняется

Камин

Камин не только согреет в холодное время года, но и придаст вашему дому изысканной загадочности.

Камин – это всегда уют

Елка

Скромная небольшая елка в сочетании с пастельными тонами мебели может стать лучшим вариантом праздничного декора комнаты.

Елка и светлый фон хорошо сочетаются

Праздничные носки

Такой вариант декора дома не оставит безразличным ни взрослых, ни детей.

Сюрпризы в носках – что может быть милее?

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве установят главную елку страны. Мэр обещает, что городской бюджет не пострадает, а оплатят установку елки меценаты.