Гроші потечуть рікою: просто покладіть у гаманець один талісман

Цей символ прийшов до нас з давніх-давен

З багатством, щастям і грошовою удачею пов’язано безліч прикмет і забобонів. Ще наші бабусі розповідали, чи можна носити гроші в кишені та коли потрібно позичати або віддавати борги. Сьогодні пропонуємо вам перевірити один спосіб для залучення грошей, джерела якого сягають корінням у давнину.

Що покласти в гаманець для залучення грошей – прикмета

Цей символ вважається потужним талісманом для залучення багатства та удачі ще з часів Стародавнього Єгипту. Піраміда — символ влади, золота, достатку та процвітання єгипетських фараонів. Вона концентрує енергію, спрямовуючи її у позитивний бік.

Щоб зосередити цю енергію на сучасних реаліях, покладіть у кишеньку гаманця доларову банкноту. Крім того, що це буде ваша нерозмінна щаслива купюра, зауважте, що на 1 доларі є зображення піраміди.

Реверс банкноти 1 долар США. Фото: Вікіпедія

Щоб прикмета спрацювала, потрібно:

згорнути купюру трикутником;

розмістити її так, щоб вона лежала в кутку гаманця.

Зверніть увагу на положення трикутника. Дві його сторони повинні збігатися з лініями вашого гаманця. Також ви можете використовувати інший сувенір із зображенням піраміди або невелику статуетку, брелок.

Раніше "Телеграф" розповідав, які існують ритуали, щоби привернути багатство до будинку. Дізнайтеся з наступної статті, як залучити гроші та удачу у фінансах.