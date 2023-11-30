Гроші потечуть рікою: просто покладіть у гаманець один талісман
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Цей символ прийшов до нас з давніх-давен
З багатством, щастям і грошовою удачею пов’язано безліч прикмет і забобонів. Ще наші бабусі розповідали, чи можна носити гроші в кишені та коли потрібно позичати або віддавати борги. Сьогодні пропонуємо вам перевірити один спосіб для залучення грошей, джерела якого сягають корінням у давнину.
Що покласти в гаманець для залучення грошей – прикмета
Цей символ вважається потужним талісманом для залучення багатства та удачі ще з часів Стародавнього Єгипту. Піраміда — символ влади, золота, достатку та процвітання єгипетських фараонів. Вона концентрує енергію, спрямовуючи її у позитивний бік.
Щоб зосередити цю енергію на сучасних реаліях, покладіть у кишеньку гаманця доларову банкноту. Крім того, що це буде ваша нерозмінна щаслива купюра, зауважте, що на 1 доларі є зображення піраміди.
Щоб прикмета спрацювала, потрібно:
- згорнути купюру трикутником;
- розмістити її так, щоб вона лежала в кутку гаманця.
Зверніть увагу на положення трикутника. Дві його сторони повинні збігатися з лініями вашого гаманця. Також ви можете використовувати інший сувенір із зображенням піраміди або невелику статуетку, брелок.
Раніше "Телеграф" розповідав, які існують ритуали, щоби привернути багатство до будинку. Дізнайтеся з наступної статті, як залучити гроші та удачу у фінансах.