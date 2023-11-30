Деньги потекут рекой: просто положите в кошелек один талисман

Этот символ пришел к нам из давних времен

С богатством, счастьем и денежной удачей связано множество примет и суеверий. Еще наши бабушки рассказывали, можно ли носить деньги в кармане и когда нужно брать взаймы или отдавать долги. Сегодня предлагаем вам проверить один способ для привлечения денег, истоки которого уходят корнями в глубокую древность.

Что положить в кошелек для привлечения денег — примета

Этот оберег считается мощным талисманом для привлечения богатства и удачи еще со времен Древнего Египта. Пирамида — символ власти, золота, достатка и процветания египетских фараонов. Она концентрирует энергию, направляя ее в позитивное русло.

Чтобы сосредоточить эту энергию на современных реалиях, положите в карманчик кошелька долларовую банкноту. Кроме того, что это будет ваша неразменная счастливая купюра, обратите внимание, что на 1 долларе есть изображение пирамиды.

Реверс банкноты 1 доллар США. Фото: Википедия

Чтобы примета сработала, нужно:

свернуть купюру треугольником;

разместить ее так, чтобы она лежала в углу кошелька.

Обратите внимание на положение треугольника. Две его стороны должны совпадать с линиями вашего кошелька. Также вы можете использовать другой сувенир с изображением пирамиды или небольшую статуэтку, брелок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие существуют ритуалы, чтобы привлечь богатство в дом. Узнайте из следующей статьи, как привлечь деньги и удачу в финансах.