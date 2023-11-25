Витягніть гроші з кишень: як можна нашкодити собі, носячи кошти не в гаманці

Розповідаємо, чому гроші люблять порядок і як їх краще зберігати

В давнину вважалося, що від відношення до фінансів залежить рівень достатку. А те. як зберігати гроші впливає на багатство на щастя. Для чого класти в гаманець лавровий лист і як він повпливає на достаток, ми розповідали раніше.

Як, носячи гроші в кишені, можна попрощатися з удачею та щастям, розповімо сьогодні. Разом з meta поділимося цікавими забобонами.

Чого не можна зберігати гроші в кишені

По-перше, це абсолютно не зручно. Якщо кишеня дірява або занадто маленька, є ризик їх загубити. Прикмети ж кажуть, що зберігання грошей у кишенях сприяє банкрутству. Пом’яті гроші символізують майбутню бідність. А неправильне поводження з ними — фінансову кризу.

Де варто зберігати кошти

Насамперед гроші мають завжди знаходитися в одному місці. Пам’ятайте: одні гроші мають робити інші гроші. Завжди пускайте кошти в обіг. Також великі купюри притягують достаток. Слід витрачати в першу чергу дрібні гроші.

При носінні фінансів з собою в гаманці, зробіть в ньому порядок. Для монет має бути окреме місце, а купюри повинні бути ідеально складені. Гроші люблять порядок.

Щодо зберігання грошей вдома, їх не варто тримати перед вхідними дверима. В коридорі завжди присутня негативна енергія, яку гроші не люблять. Найкраще місце для зберігання грошей — спальня. Там завжди міститься хороша енергетика, яка налаштовує на гарний лад.

Зберігайте та носіть гроші правильно, аби уникнути бідності. А раніше ми вже розповідали, коли краще позичати кошти.