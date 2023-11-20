Як правильно подавати милостиню жебракам: народні вірування та забобони про бідність

Народні прикмети та вірування про милостиню

В українській культурі існує багато прикмет і забобонів, пов’язаних із грошима. Деякі з них стосуються подачі милостині жебракам. Наші пращури знали, як правильно подавати милостиню, щоб не привернути бідність у своє життя.

"Телеграф" зібрав народні прикмети та забобони про те, як правильно подавати милостиню жебракам.

Якщо вирішили дати милостиню жебраку на вулиці, вибирайте ті гроші, які не були здачею після покупки хліба чи солі.

Не можна давати гроші жебракам, якщо ви щойно отримали зарплату, гроші повинні переночувати вдома.

Заборонено давати милостиню біднякам, якщо ви молода незаміжня дівчина, так ви можете віддати свою удачу та надії на щасливе заміжжя.

Можна давати милостиню монетами та купюрами, на яких є одиниці та нулі.

Подавайте милостиню лише людям, які просять біля храмів і святих місць, і то - лише на виході з церкви.

Не рекомендується давати милостиню на перехрестях та біля цвинтарів.

Примовляйте: "Не збідніє рука, що дає", коли подаєте милостиню жебраку.

У середу треба роздати милостиню п’ятьом біднякам, приготувавши заздалегідь монети, розміняні з однієї купюри.

Раніше "Телеграф" розповідав про прикмети та забобони, що категорично не можна робити з грошима. Дізнайтеся, що не можна робити, щоби не втратити гроші.