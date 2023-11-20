Як правильно подавати милостиню жебракам: народні вірування та забобони про бідність
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Народні прикмети та вірування про милостиню
В українській культурі існує багато прикмет і забобонів, пов’язаних із грошима. Деякі з них стосуються подачі милостині жебракам. Наші пращури знали, як правильно подавати милостиню, щоб не привернути бідність у своє життя.
"Телеграф" зібрав народні прикмети та забобони про те, як правильно подавати милостиню жебракам.
- Якщо вирішили дати милостиню жебраку на вулиці, вибирайте ті гроші, які не були здачею після покупки хліба чи солі.
- Не можна давати гроші жебракам, якщо ви щойно отримали зарплату, гроші повинні переночувати вдома.
- Заборонено давати милостиню біднякам, якщо ви молода незаміжня дівчина, так ви можете віддати свою удачу та надії на щасливе заміжжя.
- Можна давати милостиню монетами та купюрами, на яких є одиниці та нулі.
- Подавайте милостиню лише людям, які просять біля храмів і святих місць, і то - лише на виході з церкви.
- Не рекомендується давати милостиню на перехрестях та біля цвинтарів.
- Примовляйте: "Не збідніє рука, що дає", коли подаєте милостиню жебраку.
- У середу треба роздати милостиню п’ятьом біднякам, приготувавши заздалегідь монети, розміняні з однієї купюри.
Раніше "Телеграф" розповідав про прикмети та забобони, що категорично не можна робити з грошима. Дізнайтеся, що не можна робити, щоби не втратити гроші.