Как правильно подавать милостыню нищим: народные верования и суеверия о бедности

Народные приметы и верования о милостыне

В украинской культуре существует много примет и суеверий, связанных с деньгами. Некоторые из них касаются подачи милостыни нищим. Наши предки знали, как правильно подавать милостыню, чтобы не привлечь бедность в свою жизнь.

"Телеграф" собрал народные приметы и суеверия о том, как правильно подавать милостыню беднякам.

Если решили дать милостыню нищему на улицу, выбирайте те деньги, которые не были сдачей после покупки хлеба или соли.

Нельзя давать деньги нищим, если вы только что получили зарплату, деньги должны переночевать дома.

Запрещено давать милостыню беднякам, если вы молодая незамужняя девушка, так вы можете отдать свою удачу и надежды на счастливое замужество.

Можно давать милостыню монетами и купюрами, на которых есть единицы и нули.

Подавайте милостыню только людям, которые просят у храмов и святых мест, и то — только на выходе из церкви.

Не рекомендуется давать милостыню на перекрестках и около кладбищ.

Приговаривайте: "Не обеднеет дающая рука", когда подаете милостыню нищему.

В среду нужно раздать милостыню пяти беднякам, приготовив заранее монеты, разменянные из одной купюры.

Ранее "Телеграф" рассказывал про приметы и суеверия, что категорически нельзя делать с деньгами. Узнайте, что нельзя делать, чтобы не потерять деньги.