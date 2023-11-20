Как правильно подавать милостыню нищим: народные верования и суеверия о бедности
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Народные приметы и верования о милостыне
В украинской культуре существует много примет и суеверий, связанных с деньгами. Некоторые из них касаются подачи милостыни нищим. Наши предки знали, как правильно подавать милостыню, чтобы не привлечь бедность в свою жизнь.
"Телеграф" собрал народные приметы и суеверия о том, как правильно подавать милостыню беднякам.
- Если решили дать милостыню нищему на улицу, выбирайте те деньги, которые не были сдачей после покупки хлеба или соли.
- Нельзя давать деньги нищим, если вы только что получили зарплату, деньги должны переночевать дома.
- Запрещено давать милостыню беднякам, если вы молодая незамужняя девушка, так вы можете отдать свою удачу и надежды на счастливое замужество.
- Можно давать милостыню монетами и купюрами, на которых есть единицы и нули.
- Подавайте милостыню только людям, которые просят у храмов и святых мест, и то — только на выходе из церкви.
- Не рекомендуется давать милостыню на перекрестках и около кладбищ.
- Приговаривайте: "Не обеднеет дающая рука", когда подаете милостыню нищему.
- В среду нужно раздать милостыню пяти беднякам, приготовив заранее монеты, разменянные из одной купюры.
Ранее "Телеграф" рассказывал про приметы и суеверия, что категорически нельзя делать с деньгами. Узнайте, что нельзя делать, чтобы не потерять деньги.