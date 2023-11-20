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Как правильно подавать милостыню нищим: народные верования и суеверия о бедности

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Как можно и нельзя подавать нуждающимся Новость обновлена 20 ноября 2023, 19:09
Как можно и нельзя подавать нуждающимся. Фото Freepik

Народные приметы и верования о милостыне

В украинской культуре существует много примет и суеверий, связанных с деньгами. Некоторые из них касаются подачи милостыни нищим. Наши предки знали, как правильно подавать милостыню, чтобы не привлечь бедность в свою жизнь.

"Телеграф" собрал народные приметы и суеверия о том, как правильно подавать милостыню беднякам.

  • Если решили дать милостыню нищему на улицу, выбирайте те деньги, которые не были сдачей после покупки хлеба или соли.
  • Нельзя давать деньги нищим, если вы только что получили зарплату, деньги должны переночевать дома.
  • Запрещено давать милостыню беднякам, если вы молодая незамужняя девушка, так вы можете отдать свою удачу и надежды на счастливое замужество.
  • Можно давать милостыню монетами и купюрами, на которых есть единицы и нули.
  • Подавайте милостыню только людям, которые просят у храмов и святых мест, и то — только на выходе из церкви.
  • Не рекомендуется давать милостыню на перекрестках и около кладбищ.
  • Приговаривайте: "Не обеднеет дающая рука", когда подаете милостыню нищему.
  • В среду нужно раздать милостыню пяти беднякам, приготовив заранее монеты, разменянные из одной купюры.

Ранее "Телеграф" рассказывал про приметы и суеверия, что категорически нельзя делать с деньгами. Узнайте, что нельзя делать, чтобы не потерять деньги.

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#народные приметы #приметы о деньгах