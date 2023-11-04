Вірності від них не чекайте: топ-5 імен жінок-зрадниць

Ім’я може багато розповісти про людину і навіть вказати на схильність до зрад

Багато хто вірить, що значення імені впливає на характер та звички людини. Іменологи вважають, що деякі жіночі імена можуть свідчити про схильність до невірності у стосунках.

Катерина, Наталія, Алла, Марія та Юлія, на думку біоенергетиків, це імена жінок, які найчастіше зраджують. Про це пише Today.ua.

Катерина

Власниця цього прекрасного імені шукає сильного партнера, якраз відповідно до своєї особистості. Союзи з іншими чоловіками її часто не задовольняють, що може спричинити зради. Якщо Катерину не влаштовують стосунки, то зазвичай вона йде швидко, і вже знаючи, до кого саме.

Наталя

Про жінок із цим ім’ям часто говорять, що вони мають складний характер. Наталя мріє про найкраще життя для себе та не любить відмовлятися від задоволень. Таким жінкам подобається змінювати своє життя, включаючи місце проживання та партнерів. Крім того, Наталя вважається майстерною спокусницею.

Алла

Іменологи називають жінок із цим рідкісним ім’ям дуже егоїстичними. Алла любить увагу протилежної статі, але рідко замислюється про почуття інших. Якщо щось вирішить, то не порахується з моральними нормами. Часто такі особи легко йдуть на зраду.

Марія

Жінка з гарним ім’ям Марія може стати прекрасною дружиною, проте її вміння вести побут та бажання догоджати коханій людині не стануть запорукою щастя. Якщо вона відчує байдужість з боку партнера, може помститися за допомогою зради.

Юлія

Навколо таких жінок завжди багато прихильників. Юлія прагне комфорту, чекає на нього і від чоловіка. Не відмовлятиметься від своїх інтересів, навіть якщо партнер про це проситиме. Коли стосунки перестають приносити цій жінці щастя, вона може перейти на інші.

Раніше "Телеграф" писав, які жіночі імена носять жінки з "вибуховими" характерами. Таким краще не потрапляти під гарячу руку.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені, людина сама будує свою долю!