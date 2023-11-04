Верности от них не ждите: топ-5 имен женщин-изменниц

Имя может многое рассказать о человеке и даже указать на склонность к изменам

Многие верят, что значение имени влияет на характер и привычки человека. Именологи считают, что некоторые женские имена могут свидетельствовать о склонности к неверности в отношениях.

Екатерина, Наталья, Алла, Мария и Юлия, по мнению биоэнергетиков, это имена женщин, которые чаще всего изменяют. Об этом пишет Today.ua.

Екатерина

Обладательница этого прекрасного имени ищет сильного партнера, как раз под стать своей личности. Союзы с другими мужчинами ее часто не удовлетворяют, что может приводить к изменам. Если Екатерину не устраивают отношения, то обычно она уходит быстро, и уже зная, к кому именно.

Наталья

О женщинах с этим именем часто говорят, что у них сложный характер. Наталья мечтает о лучшей жизни для себя и не любит отказываться от удовольствий. Таким женщинам нравится менять свою жизнь, включая место жительство и партнеров. Кроме того, Наталья считается искусной соблазнительницей.

Алла

Именологи называют женщин с этим редким именем весьма эгоистичными. Алла любит внимание противоположного пола, но редко вникает в чувства других. Если что-то решит, то не посчитается с моральными нормами. Часто такие особы легко идут на измену.

Мария

Женщина с красивым именем Мария может стать прекрасной женой, однако ее умение вести быт и желание угождать любимому человеку не станут залогом счастья. Если она почувствует безразличие со стороны партнера, то может мстить с помощью измены.

Юлия

Вокруг таких женщин всегда много поклонников. Юлия стремится к комфорту, ожидает его и от мужчины. Не станет отказываться от своих интересов, даже если партнер будет об этом просить. Когда отношения перестают приносить этой женщине счастье, она может переключиться на другие.

Ранее "Телеграф" писал, какие женские имена носят дамы со "взрывными" характерами. Таким лучше не попадаться под горячую руку.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени, человек сам строит свою судьбу!!!