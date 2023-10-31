Змінила рід діяльності? Голі фото телеведучої-зрадниці Панченко потрапили до мережі

Чи насправді профіль належить вже російській журналістці невідомо

До мережі потрапили оголені фотографії скандальної колишньої телеведучої каналів Віктора Медведчука Діани Панченко, яка днями засвітилася у турецькому Стамбулі.

Відповідні знімки були оприлюднені в профілі Di Di Cherry в соцмережі Only Fans. Хоча на картинці профілю стоїть фото Панченко, проте впевнено сказати, що він належить саме їй неможливо.

Усі фото у цьому профілі були оприлюднені 24 жовтня. Варто зазначити, що посилання на нього вказано в акаунті нібито Панченко в соцмережі X, крім того, там 30 жовтня з’явилося повідомлення про те, що воно відкриває збір на ЗСУ.

Там у березні 2022 року було опубліковано кілька повідомлень про російське вторгнення, проте на той час Панченко вже втекла до Донецька, а тому навряд чи цей аккаунт належить їй.

Варто зазначити, що сторінки журналістки у Facebook та Instagram були видалені, а в її спільноті у російській мережі "ВКонтакте" пропагандистські ролики виходять на регулярній основі, тож жодних ідеологічних змін у голові зрадниці останнім часом не відбувалося.

Що стосується фотографій, то частина з них потрапила у відкритий доступ через telegram-канал Harley Quinn, де можна подивитися знімки без цензури.

Гола Діана Панченко

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Діана Панченко перейшла на бік росіян, хоча ще півтора року тому обожнювала ЗСУ. У мережі розкрили всю суть телеведучої-зрадниці.