Змінила рід діяльності? Голі фото телеведучої-зрадниці Панченко потрапили до мережі
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Чи насправді профіль належить вже російській журналістці невідомо
До мережі потрапили оголені фотографії скандальної колишньої телеведучої каналів Віктора Медведчука Діани Панченко, яка днями засвітилася у турецькому Стамбулі.
Відповідні знімки були оприлюднені в профілі Di Di Cherry в соцмережі Only Fans. Хоча на картинці профілю стоїть фото Панченко, проте впевнено сказати, що він належить саме їй неможливо.
Усі фото у цьому профілі були оприлюднені 24 жовтня. Варто зазначити, що посилання на нього вказано в акаунті нібито Панченко в соцмережі X, крім того, там 30 жовтня з’явилося повідомлення про те, що воно відкриває збір на ЗСУ.
Там у березні 2022 року було опубліковано кілька повідомлень про російське вторгнення, проте на той час Панченко вже втекла до Донецька, а тому навряд чи цей аккаунт належить їй.
Варто зазначити, що сторінки журналістки у Facebook та Instagram були видалені, а в її спільноті у російській мережі "ВКонтакте" пропагандистські ролики виходять на регулярній основі, тож жодних ідеологічних змін у голові зрадниці останнім часом не відбувалося.
Що стосується фотографій, то частина з них потрапила у відкритий доступ через telegram-канал Harley Quinn, де можна подивитися знімки без цензури.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Діана Панченко перейшла на бік росіян, хоча ще півтора року тому обожнювала ЗСУ. У мережі розкрили всю суть телеведучої-зрадниці.