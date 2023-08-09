Заберуть вашу енергію: що категорично не можна зберігати під ліжком

Спальня — одне з найважливіших місць у будинку

Враховуючи, що ліжко – це місце відпочинку та сну, не дивно, що воно зберігає нашу енергетику. Через це навколо предмета з’явилося безліч прикмет та забобонів, особливо езотерики рекомендують уважно поставитися до тих речей, які ви зберігаєте у спальні під ліжком.

У матеріалі Glavred розказано, які предмети, згідно з прикметами, там точно не повинні лежати, якщо ви не хочете залучити до свого життя зайвий клопіт та проблеми. Виявляється, є речі, здатні "вкрасти" вашу енергію.

Які речі не можна зберігати під ліжком

Езотерики кажуть, що певні речі під ліжком здатні "віднімати" енергетику людини, внаслідок чого вона почувається млявою, сонною і зі зниженою продуктивністю. Згідно з прикметами, щоб не притягувати до себе і свого здоров’я проблеми, вкрай не рекомендується у себе під ліжком зберігати такі категорії речей:

предмети, які викликають погані спогади;

брудне взуття та непотрібний одяг;

штучні рослини;

стару та непрацюючу техніку;

інші поламані чи розбиті речі.

Всі вони можуть забрати у вас удачу та заблокувати потоки позитивної енергії у будинку.

За словами експертів, у приміщенні має бути порядок та вільний простір, щоб енергетичні потоки могли вільно циркулювати. Якщо у вас під ліжком є вільне місце, краще туди покласти постільну білизну, сезонний верхній одяг або взуття, а також сумки.

"Телеграф" писав раніше, чому не можна залишати свої речі на спинці стільця. Прикмети, до яких слід прислухатися.