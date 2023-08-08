Бувай, Кримський мосте: астролог обнадіяв прогнозом щодо повернення півострова

Влад Росс заявив, що як тільки українські військові підійдуть до Криму, путін почне втрачати владу

Відомий астролог Влад Росс, який раніше висловився про дату смерті путіна, озвучив свій прогноз щодо визволення Україною Криму. Астроексперт говорить про переломний момент у найближчі місяці.

Як заявив Рос "Главреду", у серпні та вересні Кримський півострів "стане" островом, оскільки ключові мости навколо нього будуть зруйновані. Особливо "гарячим", за його словами, стане кінець серпня.

Так, астроексперт каже, що розташування планети війни Марса у серпні сприяє знищенню Кримського мосту. Більше того, він вважає, що незабаром стануть непридатними й інші мости, по яких окупанти перекидають озброєння.

"Будуть підбиті всі інші мости, що з’єднують Крим з материковою частиною України. Будуть підбиті й три північні, й Кримський міст. Коли Крим перетвориться на острів, припиняться постачання зброї російським військам, розташованим у Криму і на півдні", — заявив Росс.

Після цього, вважає астролог, Україна може висунути росіянам ультиматум зі здачі Криму. За словами Росса, у міру наближення української армії до Криму російський диктатор путін втрачатиме владу.

"Коли українська армія підійде до Криму, в москві трапиться переворот, внаслідок якого путін втратить владу. На тому й закінчиться війна", — підсумував Росс.

Раніше "Телеграф" писав, що таролог Макс Гордєєв висловився про вступ України до НАТО. Його розклад на таро показав, чи може це статися до закінчення війни.

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