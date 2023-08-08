Які рослини поставити на роботі, щоб залучити удачу та багатство

Крім цього, рослини очищають повітря у приміщенні

Кімнатні рослини ставлять у будинку чи офісному приміщенні не лише щоб прикрасити інтер’єр, а й щоб наповнити його позитивною енергетикою, адже багатьом квітам приписують "магічні" властивості.

У матеріалі News.glavred розказано, які рослини, згідно з народними прикметами, слід поставити у себе на роботі, щоб залучити в життя більше везіння та фінансового благополуччя.

Які квіти приносять успіх на роботі

Біля комп’ютера рекомендується поставити кактус, тому що він також поглинає шкідливе випромінювання. А ще він вважається справжнім магнітом для залучення багатства. Єдиний нюанс — не забувайте його доглядати і періодично поливати. Якщо він зацвіте, тоді, згідно з прикметою, на його власника впаде буквально дощ із грошових купюр.

Також в офісі бажано поставити сансевієрію, тому що ця рослина спонукає в людині винахідливість, вміння підходити нестандартно до питань, а це, у свою чергу, може призвести до кар’єрного зростання.

Залучити фінансовий успіх також допоможе фіалка. Це дуже маленька і красива рослина, яку потрібно поставити на підвіконні та почекати, поки вона зацвіте. Прикмета каже, що фіалка принесе достаток і щастя в особистому житті.

А ось мирт і кімнатний жасмин допоможуть захистити вас чи ваш бізнес від банкрутства. Такі рослини убережуть власники від ризикованих та необдуманих рішень, які можуть призвести до серйозної помилки. Однак є умова — щоб рослина стала талісманом, її необхідно посадити самостійно.

"Телеграф" писав раніше, які квіти допомагають залучити до будинку гроші. Експерти радять посадити їх у себе у квартирі.