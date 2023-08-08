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Какие растения поставить на работе, чтобы привлечь удачу и богатство

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Светлана Шкурупий Светлана Шкурупий
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Какие цветы приносят удачу на работе
Какие цветы приносят удачу на работе. Фото mydecor

Помимо этого, растения очищают воздух в помещении

Комнатные растения ставят в доме или офисном помещении не только, чтобы украсить интерьер, но и чтобы наполнить его положительной энергетикой, ведь многим цветам приписывают "магические" свойства.

В материале News.glavred рассказано, какие растения, согласно народным приметам, следует поставить у себя на работе, чтобы привлечь в жизнь больше везения и финансового благополучия.

Какие цветы приносят удачу на работе

Возле компьютера рекомендуется поставить кактус, потому что он, помимо прочего, поглощает вредное излучение. А еще он считается настоящим магнитом для привлечения богатства. Единственный нюанс — не забывайте за ним ухаживать и периодически поливать. Если он зацветет, тогда, согласно примете, на его владельца обрушится буквально дождь из денежных купюр.

Также в офисе желательно поставить сансевиерию или "Тещин язык", потому что это растение побуждает в человеке находчивость, умение подходить нестандартно к вопросам, а это, в свою очередь, может привести к карьерному росту.

Привлечь финансовый успех также поможет фиалка. Это весьма маленькое и красивое растение, которое нужно поставить на подоконнике и подождать, пока оно зацветет. Примета говорит,что фиалка принесет вам достаток и счастье в личной жизни.

А вот мирт и комнатный жасмин помогут защить вас или ваш бизнес от банкротства. Такие растения уберегут владельцы от рискованных и необдуманных решений, которые могут привести к серьезной ошибке. Однако, есть условие — чтобы растение стало талисманом, его необходимо посадить самостоятельно.

"Телеграф" писал ранее, какие цветы помогают привлечь в дом деньги. Эксперты советуют посадить их у себя в квартире.

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