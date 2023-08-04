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Не варто розслаблятися: Землю цього місяця накриють дві потужні магнітні бурі

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Яна Порохня Яна Порохня
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Геомагнітне поле Землі реагує на підвищену активність на Сонці Новина оновлена 04 серпня 2023, 22:12
Геомагнітне поле Землі реагує на підвищену активність на Сонці. Фото Ілюстративне фото

У період магнітних бур можуть бути проблеми з технікою та погане самопочуття

Через спалахи на Сонці, що сталися 1–2 серпня, сьогодні та ще два дні очікується затяжна магнітна буря. Триватиме вона до 6 серпня, після чого піде на спад, проте вже наприкінці місяця ситуація знову повториться.

Про це свідчить прогноз на сайті Meteoagent. Середина місяця буде спокійна щодо коливань геомагнітного поля Землі.

Так, у п’ятницю, 4 серпня, почалася магнітна буря з K-INDEX 5, що вважається високим показником. Протримається на такому рівні вона й у суботу, 5 серпня. А в неділю, 6 серпня, сила магнітної бурі почне спадати, K-INDEX буде з позначкою 4.

Після цього магнітних бур протягом 7–24 серпня не прогнозується. K-INDEX коливатиметься у значеннях 2–3, що вважається низьким показником. Однак 25-28 серпня знову очікується потужна магнітна буря. У п’ятницю, 25 серпня, K-INDEX буде 4, 26 числа він спаде до значення 2, а 27-28 знову стрімко підніметься до високого рівня.

У період потужних магнітних бур у людини може погіршуватися самопочуття, а техніка може працювати з перебоями.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи чекати магнітних бур на вихідні через подвійний спалах на Сонці. Експерти дали прогноз.

Теги:
#Прогноз #Серпень #Магнітні бурі #Спалах на Сонці